Hongkongská policie nabízí odměny za zatčení 8 prodemokratických aktivistů v zahraničí

HONG KONG – Hongkongská policie v pondělí obvinila osm prodemokratických aktivistů z vlastního vyhnanství z porušení teritoriálního drakonického zákona o národní bezpečnosti a každému nabídla odměnu 1 milion hongkongských dolarů (127 600 dolarů) za informace vedoucí k jejich zatčení.

Odměny jsou první pro podezřelé obviněné z porušení legislativy uložené Pekingem od té doby, co vstoupila v platnost v červnu 2020. Podvracení, odtržení, tajné dohody se zahraničními silami a terorismus jsou zakázány.

Policie na tiskové konferenci oznámila, že osmi aktivisty byli Nathan Law, Ted Hoy, Dennis Cook, právník Kevin Yam, odborový poslanec Maung Siu Tat a aktivisté Vin Lau, Anna Cook a Elmer Yuen.

V současné době žijí v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii poté, co někteří z nich byli dříve obviněni z různých jiných trestných činů.

Stephen Lee, hlavní inspektor policejního oddělení národní bezpečnosti, uvedl, že na osm lidí byly vydány zatykače podle zákona o národní bezpečnosti. Připustil, že policie by je nemohla zatknout, pokud by zůstali v zahraničí, ale vyzval je, aby se vrátili do Hongkongu a vzdali se, aby jim byly zmírněny tresty.

Řekl mi, že nové poplatky a odměny nejsou určeny k vyvolání strachu, ale pouze k „vymáhání zákona“.

S odvoláním na články bezpečnostního zákona, které stanoví, že policie má extrateritoriální jurisdikci, uvedl, že bude v zahraničí pronásledovat lidi, kteří ohrožují národní bezpečnost Hongkongu.

Tisková konference se konala necelé dva týdny poté, co státní noviny Ta Kung Pao vydaly úvodník, který uvedl, že zákon o národní bezpečnosti se vztahuje na lidi mimo Hongkong a že jako člen Interpolu by Čína mohla požádat o pomoc jiné země při zadržení. uprchlíci.

Hongkong, poloautonomní čínské město, se po měsících politických bojů v roce 2019 dostalo pod stále přísnější kontrolu Pekingu. Úřady zasáhly proti nesouhlasu, když bylo zatčeno více než 260 lidí, včetně několika prodemokratických osobností. Zákon o národní bezpečnosti. .

Hongkongský politický systém také prošel revizí, aby bylo zajištěno, že úřad mohou zastávat pouze propekingští „patrioti“.

Policie uvedla, že má důkazy, že těch osm porušilo zákon o národní bezpečnosti.

Podle poznámek byli právník Yam, bývalý zákonodárce Dennis Kwok a aktivisté Yuen, Lau a Anna Kwok obviněni ze zahraniční spoluúčasti za údajné obhajování sankcí proti představitelům Hongkongu.

Bývalý poslanec Hui je obviněn z podněcování separatismu, podvracení a tajných dohod se zahraničím svou údajnou výzvou k nezávislosti Hongkongu a Tchaj-wanu na sociálních sítích a také z uvalování sankcí na představitele města.

Lu, který v současnosti žije v Británii, je rovněž obviněn ze zahraniční spoluúčasti a podněcování separatistů za údajné obhajování sankcí a oddělení města od Číny na setkáních se zahraničními představiteli a v otevřených dopisech, peticích, příspěvcích na sociálních sítích a rozhovorech pro média.

Odborář Mong je obviněn z podněcování odtržení za údajné obhajování oddělení Hongkongu od pevniny.

Lu řekl, že nová obvinění byla pokusem potlačit nesouhlasné hlasy.

„Žádám Hongkong, aby nespolupracoval na žádném pronásledování nebo odměňování. Neměli bychom se omezovat, cenzurovat, bát se nebo žít ve strachu,“ napsal na Twitteru.

Britský ministr zahraničí James Cleverly řekl, že Spojené království „nebude tolerovat žádné pokusy Číny zastrašovat a umlčovat jednotlivce ve Spojeném království i v zahraničí“.

„Vyzýváme Peking, aby zrušil zákon o národní bezpečnosti, a hongkongské úřady, aby přestaly útočit na ty, kdo brání svobodu a demokracii,“ uvedl Cleverly v prohlášení.