Voják dále tvrdí, že k masakru došlo proto, že jednotka byla „příliš uvolněná“ a pila před očekávanou rotací z předních linií.

Říká: «Ano, věděli, že se brzy stáhnou, takže neměli nic jiného než trpělivost.

„Ale žádná svině, museli být opilí.“

Boje na Svatovsku jsou intenzivní už několik týdnů, ruské síly postupují k městu Svatov Kubjansk.

Kobyansk je hlavní železniční uzel s pěti různými tratěmi, které se ve městě protínají – z nichž jedna vede přímo do Ruska – což z něj činí strategicky důležitý cíl, který Rusko již jednou dobylo před svým osvobozením loni na podzim.

Dobytí Kupjanska by bylo pro Rusko velkým úspěchem – a nejen že by to znamenalo obnovení vlakové linky s Ruskem, Kreml by jistě maximálně využil propagandistický potenciál znovuzískání území osvobozeného Ukrajinou v loňských protiútokech.

Prozatím se zdá, že ukrajinské síly drží krok, ale ruská kampaň v Kobyansku se snažila oddálit ukrajinské síly od protiofenzívy Kyjeva jinde.

V dalším hovoru vydaném HUR je slyšet pouze jeden mluvčí popisující zdánlivě špatnou situaci na neznámém místě.

Když mluvil s osobou jménem „Dennis“, voják říká, že obdržel hlášení a „všech pět chlapců zemřelo“.

Říká: „Náčelník štábu pluku mi ukázal zprávu, že tam zahynuli tankisté.

„Zkontroloval jsem to a uvědomil jsem si, že všech pět našich chlapců je považováno za mrtvé. Bylo tam také další neznámé jméno.“

Pokračuje v popisu situace jako „mimořádně problematické“ a tvrdí, že „celý pluk byl poslán zpět.

Dodává: „Všechny pluky územní obrany jsou rozpuštěny. Zbývá jen náš pluk a probíhá konsolidace.