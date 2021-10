Stolen Arcade: ÚŽASNÁ ZÁBAVA NA DUVALU PRO VŠECHNY VĚKY

Možná by bylo hezké, kdyby byl kardiolog jednou z myslí za novým strašidelným domem v Duval Street. Nedávno v pondělí večer jsem ze „strašidelných uliček“ na ulici venku slyšel veselé, ale autentické výkřiky. A hrůza začíná přímo na chodníku, když maskovaní velvyslanci lákají lidi do temné chodby na Duval Street 618.

“Chtěli jsme udělat něco, co by bylo zábavné pro komunitu, něco, co by přivedlo místní obyvatele a děti do centra města,” řekl Dr. Bruce Burruss, který na projektu spolupracoval s Nelsonem Sawyerem z Powerhouse Construction & Management. “Během tří dnů Nelson a jeho tým celou tuto věc zprovoznili a jako herci máme středoškolské studenty. Byla to opravdu velká zábava.”

Haunted Hallways byl otevřen 16. října a funguje každou noc od 16 do 23 hodin až do Halloweenu. Vítáme všechny věkové kategorie. Dospělým náležitě zkamení napínavé temné chodby a kostýmované postavy. Mladší děti zpočátku dostávají náhrdelníky svítící ve tmě, které mají herce upozornit, aby je příliš nestrašili.

Haunted Hallways je prvním z mnoha komunitně orientovaných projektů, které Boros plánoval pro svůj nový podnik na Duval Street 618. Velký klikatý objekt s vchody do ulic Duval a Angela byl kdysi domovem Cowboy Bill Country Bar a mechanického býka.

Nové zábavní centrum se bude jmenovat Key West Emporium a již v něm sídlí oblíbená restaurace Kaya, jejímž autorem je Scott Taylor.

Další plány budou zahrnovat sportovní bar, karaoke bar a soukromý VIP salonek s vlastní nápojovou službou, kterou si lze pronajmout na noci a hudební a taneční noci, řekl Burruss.

„Myslíme na latinskoamerický a salsa večer, tropický daiquiri bar, večer hudby, tance a sportu z České republiky a východní Evropy, spousty každé sportovní události v mnoha televizích, a pak chceme udělat pár věcí během den pro děti a rodiny.

“Celá myšlenka je přivést místní obyvatele zpět do centrální oblasti Duval Street,” řekl Burruss. Duval Street byla tradičně hlavní ulicí a společenským centrem města. A není důvod obětovat tento prvek kvůli cestovnímu ruchu. Chceme zapojit komunitu během dne a vytvořit dokonalý mix místních obyvatel a turistů v noci.“

Vzhledem k tomu, že se v nadcházejících měsících formuje nové Key West Emporium, Haunted Hallways představuje dokonalý důvod, proč znovu objevit Duval Street o letošním Halloweenu. Pohodlné parkování je k dispozici o blok dál u hasičské zbrojnice v ulicích Angela a Simonton – zdarma pro místní obyvatele se soukromým parkovacím průkazem.