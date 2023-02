Šéf Wagnera Jevgenij Prigožin Perec Rodina ruského ministra obrany Sergeje Šojgu

Zatímco Vladimir Putin slibuje dopadnout zrádce a „šmejdi“, kteří zradili vlast tím, že se postavili proti válce proti Ukrajině, terčem se stává zeť jeho ministra obrany.

Zdá se, že zakladatel Wagner Group Jevgenij Prigožin má v úmyslu vybudovat si kult.

Alexej Stolyarov se o víkendu ocitl v hledáčku Wagnera, když ruská média zjistila, že Stolyarov – provdaný za dceru ministra obrany Sergeje Šojgua, muže pověřeného vedením válečného úsilí – zjevně „miloval“ sérii protiválečných akcí. příspěvky na sociálních sítích..

Tvrdil, že virální snímky jeho lajků byly vyfotografovány, ale toto vysvětlení nikoho nepřesvědčilo, zvláště poté, co se objevil další snímek obrazovky, na kterém očividně nazval válečného příznivce „Z-lowlife“.

Prigozhin téměř okamžitě naznačil pomstu. Protože Wagnerovi bojovníci nemohou „lajkovat“ příspěvky na sociálních sítích, jako je Stolyarov, protože si „utrhávají ruce a nohy“, řekl, možná je třeba „vzít perlík a zacházet s tím extrémním způsobem, přičemž humor necháme stranou. .“

Vyzval také, aby byl Stolyarov poslán do první linie, „a protože já sám jsem Z-lowlife, pomohu mu to narovnat.“

Prigožin v úterý namířil nový cíl na Šojguova zetě, když mu bylo řečeno, že Stolyarov „navzdory skandálu“ oslavil o víkendu v Soči narozeniny.

„Bojujeme, loupíme, zabíjíme a on… No, to je dobře, že takhle slaví narozeniny… V žádném případě by neměl jezdit na Donbas, protože tam nemáme pedikúru, žádné nehty a dokonce i kadeřnice nepřítomen,“ řekl ve zvukové zprávě, která byla zveřejněna prostřednictvím jeho tiskové služby.

Šojgu, nyní druhý za „ukrajinskými neonacisty“, jako nepřítel č. 1 mezi ruskými proválečnými vojenskými blogery, čelil výzvám, aby odstoupil kvůli jednoznačnému odsouzení války zetěm (kromě spousty trapných neúspěchy na bojištích).

Někteří „vlastenečtí“ ruští blogeři šli ještě dále a naznačili, že skandál by mohl vést k nové revoluci.

Situace v zemi se zhoršuje. Další rok nebo dva této války, pokles životní úrovně, pořízení domácích potřeb… Další pár se vzdává pozemků na úrovni Balaklie, o Chersonu nemluvě, a za takové chování s hlupákem [like Stolyarov expressing] napsal jeden slavný vojenský novinář s odkazem na bolševickou revoluci a následnou popravu cara Mikuláše II. a jeho rodiny.