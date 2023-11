Nic Telefon (2) má vlastní aplikaci iMessage

iMessage pro Android je pro mnohé snem, ale Nothing Phone (2) a Nothing Chats se ho snaží uskutečnit.

Aplikace Nothing Chats bude spuštěna pro Nothing Phone (2) a jednoduše bude podporovat konverzace iMessage na vlajkové lodi společnosti Android na platformě. Je to poprvé, protože ostatní klienti iMessage pro Android byly vždy vyvíjeny třetími stranami a nedistribuovány samotnou značkou.

nic vysvětluje:

Nothing Chats je aplikace vyvinutá ve spolupráci se společností Sunbird, která vám umožňuje posílat zprávy ostatním uživatelům prostřednictvím modrých bublin. Momentálně jsme ve verzi beta, což znamená, že v budoucnu přijdou další funkce a vylepšení. Zůstaňte informováni přihlášením k odběru aktualizací.

V aplikaci iMessage však není nic, co by bylo stále neoficiální. Nothing for Chats bude pohánět Sunbird, klient iMessage, který byl loni uveden na úroveň skeptického, ale běží již několik měsíců a nashromáždil více než 10 000 stažení na Obchod Play.

V sadě FAQ nic neříká, že nastavení této aplikace pomocí iMessage bude vyžadovat přihlášení pomocí vašeho Apple ID, a říká, že chaty si zachovávají end-to-end šifrování. Údaje o soukromí jsou v souladu s Zásady ochrany osobních údajů společnosti Sunbird.

Níže uvedené video, jehož hostitelem je ředitel Nothing Carl Pei, se také dotýká aplikace a vysvětluje, že při spuštění bude podporovat jak chaty jeden na jednoho, tak skupinové zprávy, stejně jako indikátory psaní, sdílení médií v plné velikosti a hlasové poznámky. Potvrzení o přečtení, reakce na zprávy a odpovědi na zprávy však nebudou při spuštění k dispozici a budou „již brzy“.

Kromě iMessage bude Nothing Chats podporovat také zasílání zpráv RCS na telefonu (2) a aplikace bude dostupná v USA, Velké Británii a EU.

Aplikace bude k dispozici 17. listopadu, ale neexistují žádné informace o tom, zda bude k dispozici majitelům telefonu (1). Není také jasné, zda tuto aplikaci následně nic nevytvoří přímo v systému. Přestože se jedná o oficiální nabídku společnosti Nothing, uživatelé ji budou moci získat pouze z Obchodu Play.

