Hershey Beers podepsal výběr draftu ‚Capitals‘, který má Martin na roční smlouvu v AHL

Hershey Bears v sobotu ráno oznámili, že podepsali draft pátého kola Capitals 2019 Martin Haas Smlouva v AHL na sezónu 2022-23.

V posledních třech sezónách hrál většinu hokeje v QMJHL i OHL s North Bay Battalion, Guelph Storm a Shawinigan Cataractes. Jednadvacetiletý obránce reprezentoval Českou republiku také na mistrovství světa juniorů v roce 2021.

S obráncem Martinem Haze jsme podepsali smlouvu v AHL na sezónu 2022-23. 21letý hráč soutěžil v pátém kole Capitals Pick v roce 2019.https://t.co/XKk1Vd1Hsa pic.twitter.com/hjSK8WCxin – Hershey Bears (@TheHersheyBears) 8. října 2022

Pražského rodáka si vybralo 153. Caps v roce 2019. Byl součástí stejné draftové kategorie jako Conor McMichael, Brett Leeson a Alexi Protas. Pokud se v této sezóně chystá na zápas AHL za medvědy, bude to jeho první profesionální vystoupení.

Capitals to ještě nepodepsali, aby to bylo základní. Bylo to součástí druhého velkého kola škrtů na letošním bootcampu.

Zde je úplná tisková zpráva od Hershey Bears:

Bears Ink Martin se s tím musí vypořádat (Hershey, PA – 7. října 2022) – IN Hershey BeersHokejová asociace Spojených států Washington Capitals dnes oznámila, že klub podepsal pro sezonu 2022-23 obránce Martina Haase. Oznámil to viceprezident pro hokejové operace Hershey Brian Helmer. Tento 21letý hráč odehrál v minulé sezóně za Shawinigan Cataracts v Quebec Junior Hockey League 57 zápasů a zaznamenal 20 bodů (8g, 12a). Nasbíral také šest dalších bodů (2g, 4a) v 16 posezónních vystoupeních, když Shawinigan vybojoval titul v šampionátu QMJHL. Rodák z Prahy také odehrál v letech 2019-20 21 zápasů Ontario Hockey League za North Bay a Guelph a přidal šest asistencí. 6’4″, 207 liber obránce byl vybrán v pátém kole, číslo 153, v draftu Washington NHL 2019. medvědi Sezóna 2022-23, kterou uvádí Penn State Health, začíná naproti Utica Comets v 19 hodin. Sobota 15. října v hodin Obří centrum Představení dárku PNC Bank Magnet Schedule pro prvních 8 000 fanoušků a také zahajovací večer na červeném koberci před zápasem. Vstupenky na jednotlivá utkání jsou nyní v prodeji a po omezenou dobu získejte vstupenku zdarma pro děti do 12 let při nákupu standardní vstupenky s online nákupem. Další informace získáte kliknutím sem.

Foto banneru: Kara Bahniuk / RMNB