Vědci vůbec poprvé „slyšeli“ gravitační vlny vlnící se vesmírem

Vědci si poprvé všimli slabého vlnění způsobeného pohybem černých děr, které jemně roztahují a mačkají vše ve vesmíru.

A ve středu oznámili, že „slyší“ to, čemu se říká nízká frekvence gravitační vlny Změny ve struktuře vesmíru, které jsou vytvářeny masivními objekty pohybujícími se a sráženými ve vesmíru.

řekla Maura McLaughlin, spoluředitelka NANOGrav, výzkumné spolupráce, která Zveřejněte výsledky In Astrophysical Journal Letters.

Albert Einstein Předpověděl, že když se skutečně těžké předměty pohybují časoprostorem – tkaninou našeho vesmíru – vytvářejí vlnky, které se šíří touto tkaninou. Vědci někdy přirovnávají tyto vlnky k hudbě na pozadí vesmíru.

V roce 2015 vědci poprvé použili experiment nazvaný LIGO k detekci gravitačních vln a ukázali, že Einstein měl pravdu – Průlom, který ocenil tehdejší prezident Obama. Ale až dosud byly tyto metody schopny zachytit vlny pouze o vyšších frekvencích, vysvětlila Chiara Mingarelli z Nanograph, astrofyzička z Yale.

Tato animace NASA ukazuje, že neutronové hvězdy vytvářejí záblesk světla a gravitační vlny. NASA/Youtube



Mingarelli řekl, že tato rychlá „cvrlikání“ pocházejí z konkrétních okamžiků, kdy se mladé černé díry a mrtvé hvězdy navzájem srazí.

V nejnovějším výzkumu vědci hledali vlny s mnohem nižšími frekvencemi. Těmto pomalým vlnám může trvat roky nebo dokonce desetiletí, než se pohybují nahoru a dolů, a mohou pocházet z některých největších objektů v našem vesmíru: supermasivních černých děr miliardkrát hmotnějších než naše Slunce.

Galaxie napříč vesmírem se neustále srážejí a spojují dohromady. Když k tomu dojde, vědci se domnívají, že se supermasivní černé díry v centrech těchto galaxií také shromažďují a zapletou se do tance, než se nakonec navzájem zhroutí, vysvětlil Zabolcs-Marca, astrofyzik z Kolumbijské univerzity, který se na výzkumu nepodílel.

Černé díry vysílají gravitační vlny, když obíhají tyto páry, známé jako dvojhvězdy.

„Supermasivní dvojhvězdy černých děr, které se pomalu a tiše navzájem obíhají, jsou tóny a basy vesmírné opery,“ řekl Marca.

Na Zemi nejsou žádné nástroje, které by dokázaly zachytit vlnky od těchto obrů. „Museli jsme postavit detektor o velikosti zhruba galaxie,“ řekl výzkumník NANOGrav Michael Lamm z institutu SETI.

Výsledky zveřejněné tento týden zahrnovaly 15 let dat z NANOGrav, který používá k vyhledávání vln dalekohledy po celé Severní Americe. Další týmy lovců gravitačních vln po celém světě také publikovaly studie, mimo jiné v Evropě, Indii, Číně a Austrálii.

Vědci namířili dalekohledy na mrtvé hvězdy zvané pulsary, které vysílají záblesky rádiových vln, když víří vesmírem jako majáky.

Tyto výbuchy jsou tak pravidelné, že vědci přesně vědí, kdy mají rádiové vlny dorazit na naši planetu – „jako dokonale pravidelné hodiny tikající ve vesmíru,“ řekla Sarah Vigeland, MD, astrofyzička z University of Wisconsin-Milwaukee. . Ale když gravitační vlny pokřiví strukturu časoprostoru, ve skutečnosti změní vzdálenost mezi Zemí a těmito pulsary a odhodí ten stálý pulsar.

Umělecká interpretace skupiny pulsarů ovlivněných gravitačním vlněním generovaným supermasivní černou dírou ve vzdálené galaxii na tomto snímku zveřejněném 28. června 2023. Aurore Simonet / Nanograph Collabeau



Analýzou jemných změn v rychlosti tikání napříč různými pulsary – přičemž některé pulsary se objevily o něco dříve a jiné později – mohli vědci říci, že jimi procházely gravitační vlny.

„Nyní víme, že vesmír je pohlcen gravitačními vlnami,“ řekl agentuře AFP Michael Keith z European Pulsar Timing Array.

Tým NANOGrav monitoroval 68 pulsarů po obloze pomocí teleskopu Green Bank v Západní Virginii, teleskopu Arecibo v Portoriku a Very Large Array v Novém Mexiku. Jiné týmy našly podobné důkazy z desítek dalších pulsarů, které byly zaznamenány dalekohledy po celém světě.

Tato metoda zatím nedokázala přesně vysledovat, odkud tyto nízkofrekvenční vlny přicházejí, řekl Mark Kamionkowski, astrofyzik z Johns Hopkins University, který se na výzkumu nepodílel.

Místo toho, řekl Kamionkowski, odhaluje neustálý bzukot, který nás obklopuje – jako když stojíte uprostřed večírku: „Uslyšíte všechny ty lidi mluvit, ale neuslyšíte nic konkrétního.“ .

Hluk na pozadí, který našli, je „hlasitější“, než někteří vědci očekávali, řekl Mingarelli. To by mohlo znamenat, že ve vesmíru dochází k většímu nebo většímu sloučení černých děr, než jsme si mysleli – nebo poukazují na jiné zdroje gravitačních vln, které by mohly zpochybnit naše chápání vesmíru.

Vědci doufají, že pokračování ve studiu tohoto typu gravitačních vln nám může pomoci dozvědět se více o největších objektech v našem vesmíru. Marca řekl, že by to mohlo otevřít nové dveře do „kosmologické archeologie“, která může sledovat historii černých děr a slučování galaxií všude kolem nás.

„Začínáme otevírat toto nové okno do vesmíru,“ řekl Vigeland.

Další teorie říká, že gravitační vlny by mohly pocházet z rychlé expanze, která přišla během sekundy po Velkém třesku, což je období zvané kosmická inflace skryté před zraky vědců.

Keith řekl, že galaxie mezi Zemí a Velkým třeskem takové vlny pravděpodobně „utopí“.

Vědci však uvedli, že v budoucnu mohou nízkofrekvenční gravitační vlny odhalit více o této rané expanzi a možná vrhnout světlo na záhadu temné hmoty.



K této zprávě přispěla agentura AFP.