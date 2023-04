Red Bull Arena bude v červenci hostit Brighton & Hove Albion vs Newcastle United

Harrison, NJ (19. dubna 2023) – červená Bull Arena bude hostit Brighton & Hove Albion FC a Newcastle United v rámci letní série Premier League. Bude to poprvé, co Premier League hostila předsezónní turnaj ve Spojených státech. Zápas se odehraje v Red Bull Areně v pátek 28. července s výkopem v 19:30 ET.

„New Jersey je nesmírně hrdé na to, že může hostit svůj první předsezónní turnaj Premier League v Red Bull Areně a klubům a tisícům fanoušků, kteří se ho zúčastní, poskytne prvotřídní zážitek,“ Řekl to guvernér New Jersey Phil Murphy. „Výjimečná sportovní a zábavní místa v New Jersey, výjimečné restaurace a hotely, bezkonkurenční letiště a poloha udělaly z našeho státu číslo jedna pro některé z nejznámějších světových událostí, včetně nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Fotbal v našem regionu nadále pokračuje. růst uprostřed horečky Uspořádání letního zápasu Premier League přinese regionu velkou ekonomickou aktivitu a příležitosti.“