Petra Kvitová odchází do důchodu poté, co si během tiskové konference poranila kotník

“Byl jsem velmi zklamaný, když jsem oznámil své odstoupení z Roland Garros. Během nedělních pozápasových novinářských požadavků jsem spadl a poranil si kotník. Bohužel poté, co jsem absolvoval magnetickou rezonanci a mnoho diskusí se svým týmem, jsem to ztížil.” Rozhodnutí, že by bylo nerozumné hrát Je to velká smůla, ale zůstanu silný a udělám vše, co bude v mých silách, abych se včas vzpamatoval do trávníkové sezóny. “