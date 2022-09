Uvěznění lidé, 2,5 milionu bez proudu, když tropická bouře Ian zaplavuje Floridu

Jiný floridský šerif řekl, že věří, že počet obětí bude „ve stovkách“. Starosta Lee County Carmine Marcino řekl ABC „Good Morning America“, že silnice a mosty zůstávají neprůjezdné a uvízly tisíce lidí, kteří volali na tísňovou linku 911, aby je zachránili v okrese, který zahrnuje Fort Myers.

„Byli jsme zdrceni,“ řekl Marcino. „Stále nemůžeme oslovit mnoho lidí v nouzi.“

Kevin Anderson, starosta Fort Myers, řekl v pořadu „Today“ NBC, že mu nikdo neřekl o žádném úmrtí ve městě, ale Ian je zdaleka nejhorší bouře, jakou viděl od 70. let.

Na Orange Avenue v centru Orlanda na Floridě ve čtvrtek přistál sloup stopky způsobený hurikánem Ian. Willie J. Allen Jr./The Associated Press

Muž prochází troskami na ulici v důsledku hurikánu Ian ve čtvrtek v Punta Gorda na Floridě. Ricardo Arduingo/AFP přes Getty Images

„Sledovat vodu z mého bytu v srdci centra města, sledovat, jak voda stoupá a zaplavuje všechny obchody v prvním patře, bylo srdcervoucí,“ řekl Anderson.

Část mostu Sanibel spadla do moře a odřízla přístup na bariérový ostrov, kde běžně žije 6300 lidí. Nebylo možné zjistit, kolik povinných příkazů k evakuaci bylo splněno, než se bouřlivý ostrov přehnal.

Posádky záchranné služby nasadily padlé stromy, aby se dostaly k lidem v zaplavených domech, ale bez elektřiny a prakticky bez mobilní sítě bylo pro mnoho lidí nemožné vyhledat pomoc v nejhůře zasažených pobřežních oblastech, kam vlna přišla.

„Přenosné věže jsou na cestě k mobilním službám. Je možné, že vaši blízcí nemají možnost vás kontaktovat,“ řekla kancelář šerifa v Collier County, kam spadá Neapol. následky, bude to těžký den.“

Ve Fort Myers trávila rodina Valerie Bartleyové zoufalé hodiny obavami, že bouře zničí jejich domov. S manželem přitlačili svůj jídelní stůl k posuvným dveřím na terasu, aby ho podepřeli silným větrem, a drželi ho na místě dvě hodiny.

„Byl jsem vyděšený,“ řekl Bartley. „To, co jsme slyšeli, byly šindele a trosky ze všeho v sousedství, které zasáhly náš dům… Dělo se to celé hodiny. Předpokládali jsme, že to náš dům ničí.“

Řekla, že když venku vypukla bouře, její 4letá dcera ji chytila ​​za ruku a řekla: „Taky se bojím, ale bude to v pořádku.“

Člen personálu stojí v zaplavené chodbě v nemocnici HCA Florida Fawcett v Port Charlotte na Floridě. Tisková agentura

Hurikán Ian proměnil ulice v řeky a kácel stromy, když ve středu zasáhl jihozápad Floridy s větrem o rychlosti 241 km/h. Ianova přistávací síla byla kategorie 4, což ho připoutalo k pátému nejsilnějšímu hurikánu, měřeno rychlostí větru, který kdy zasáhl Spojené státy.

Ianův střed se dostal na břeh více než 100 mil (160 kilometrů) jižně od Tampy a Petrohradu, čímž ušetřil hustě obydlenou oblast Tampa Bay před prvním přímým zásahem velkého hurikánu od roku 1921.

Tropická bouře Ian dorazila na pevninu ve čtvrtek brzy, uvedlo Národní centrum pro hurikány, a očekává se, že znovu nabere sílu poblíž hurikánu poté, co se později v průběhu dne objevila nad vodami Atlantiku poblíž Kennedyho vesmírného střediska, přičemž Jižní Karolína je na dohled, aby dopadl na pevninu. .

Část pobřeží Mexického zálivu zůstala pod vodami oceánu: „Podél jihozápadního pobřeží Floridy od Englewoodu po Bonita Beach včetně Port Charlotte pokračují silné životu nebezpečné bouře ve výšce 8 až 10 stop nad zemí spolu s ničivými vlnami, uvedlo ve čtvrtek centrum.

Hasič nese vybavení do vody z hurikánu Ian 28. září v Neapoli na Floridě. Tisková agentura

V Port Charlotte byla zaplavena nemocniční pohotovost a silný vítr se prohnal částí stropu, což způsobilo zatékání vody na jednotku intenzivní péče. Dr. Birgit Bowden z HCA Florida Fawcett uvedla, že nejnemocnější pacienti – někteří na ventilátorech – se tísnili ve dvou prostředních patrech, když se personál připravoval na příjezd obětí bouře.

Floridská dálniční hlídka uzavřela floridskou dálnici v oblasti Orlanda kvůli značným záplavám a uvedla, že hlavní tepna ve středu státu zůstane uzavřená, dokud vody neopadnou.

Linky 911 zaplavily telefonáty lidí uvězněných v zaplavených domech nebo ustaraných příbuzných. Výzvy byly také zveřejněny na sociálních sítích, z nichž některá obsahují videa ukazující vodu pokrytou troskami, jak teče k okapu jejich domů.

Novinářka z Pittsburghu Brittany Hellerová zavolala plavčíkům o své matce v North Fort Myers, jejíž dům byl ponořen do 5 stop (1,5 metru) vody.

Kdy dojde voda, nevíme. „Nevíme, jak odjedou, jejich auta jsou smontovaná,“ ​​řekl Heller. „Jediná cesta ven je na lodi.“

Ian spadl do tropické bouře brzy ve čtvrtek nad pevninou, ale očekávalo se, že znovu zesílí, jakmile se její střed přesune nad Atlantik a v pátek ohrožuje pobřeží Jižní Karolíny silou téměř hurikánu, než se přesune do vnitrozemí.

Ve čtvrtek v 8:00 byla bouře asi 40 mil (70 km) východně od Orlanda a 10 mil (15 km) jihozápadně od mysu Canaveral, nesl maximální trvalý vítr o rychlosti 65 mph (100 km/h) a pohyboval se směrem k mysu rychlostí 8. mph (13 km), uvedlo centrum.

Hurricane Center uvedlo, že varování před hurikány byla snížena na varování před tropickými bouřemi pro celý floridský poloostrov, přičemž potenciál rozsáhlých katastrofických záplav bude pokračovat. Na obou pobřežích se stále očekávají bouře o síle až 6 stop (2 metry).

„Nezáleží na tom, jak silná bouře je. Stále očekáváme, že bude trochu pršet,“ řekl Robbie Berg, hlavní specialista na hurikány z National Hurricane Center, v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Motoristé cestovali přes John Ringling Causeway, když hurikán Ian ve středu zamířil na jih v Sarasotě na Floridě. Sean Rayford

Předpověď až 30 cm srážek pro části severovýchodní Floridy, pobřežní Georgii a Lowcountry of South Carolina. V jižní Virginii by mohla klesnout až o 15 cm, když se bouře přesouvá do vnitrozemí nad Karolíny, a centrum uvedlo, že v jižních Appalačských horách jsou možné sesuvy půdy.

Loď s kubánskými migranty se ale ve středu za bouřlivého počasí potopila východně od Key West.

Americká pobřežní stráž zahájila pátrací a záchrannou misi pro 23 lidí a našla tři přeživší dvě míle (tři kilometry) jižně od Florida Keys, uvedli úředníci. Americká pohraniční hlídka uvedla, že čtyři další Kubánci doplavali na ostrov Stoke, východně od Key West. Posádky pokračovaly v pátrání po zbývajících 20 migrantech.

Bouře se předtím přehnala Kubou, zabila dva lidi a zničila elektrickou síť země.

Oko hurikánu se dostalo na pevninu poblíž Cayo Costa, bariérového ostrova západně od hustě obydlené Fort Myers. Když se přiblížil, voda byla vypuštěna z Tampa Bay.

Více než 2,5 milionu domácností a podniků na Floridě zůstalo bez proudu PowerOutage.us místo. Většina domácností a podniků byla bez proudu ve 12 okresech.

Šerif Paul Brommel z okresu Charlotte, severně od Fort Myers, vyhlásil zákaz vycházení mezi 21:00 a 6:00 „z důvodů záchrany života“, uvedl, že pachatelé by mohli čelit obvinění z přestupku druhého stupně.

„Vyhlašuji tento zákaz vycházení jako způsob, jak chránit lidi a majetek v okrese Charlotte,“ řekl Brommel.

Středisko pro hurikány uvedlo, že život ohrožující bouře a hurikány jsou možné ve čtvrtek a pátek podél pobřeží severovýchodní Floridy, Georgie a Jižní Karolíny, protože se očekávalo, že se Ian přesune do vnitrozemí a bude snášet další déšť z pobřeží.

Guvernéři Jižní Karolíny, Severní Karolíny, Georgie a Virginie proaktivně vyhlásili stav nouze.

Mezi přispěvatele Associated Press patří Cristina Mesquita v Havaně na Kubě; Cody Jackson a Adriana Gomez budou v Tampě na Floridě; Frieda Frisaro v Miami; Anthony Izagiri v Tallahassee na Floridě; Mike Schneider v Orlandu na Floridě; Seth Bornstein a Aamir Madani z Washingtonu. Bobby Kayna Calvan v New Yorku; Andrew Welch Huggins v Columbusu, Ohio; Jay Reeves z Birminghamu v Alabamě a Alina Hartonian ve Phoenixu v Arizoně.

