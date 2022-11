Archeologové v České republice oznámili ohromující kruhovou neolitický útvar, který je ještě starší než Stonehenge. Pozůstatky této tajemné kruhové stavby pocházejí téměř 7000 let. Účel těchto kruhových struktur je odborníkům stále v nedohlednu.

Podle Jaroslava Sedka z Archeologického ústavu AV ČR jsou rondely považovány za „nejstarší doklady architektury v celé Evropě“. V celé Evropě bylo dosud nalezeno 200 kusů kruhového tvaru, z toho 35 v České republice.

Nejnovější neolitická kruhová stavba, nalezená v pražské čtvrti Vinoř, má neobvyklý půdorys se třemi samostatnými vchody. Část stavby byla odhalena v 80. letech 20. století, ale nyní, téměř o 40 let později, byla odhalena celá stavba.

Letecký pohled na neolitické kruhové stavby na okraji Prahy. ( Archeologický ústav Akademie věd ČR )

Neolitická kruhová stavba v Praze byla pravděpodobně postavena v letech 4900 až 4600 před naším letopočtem. Pro srovnání, Stonehenge Byl postaven v roce 3100 před naším letopočtem a Pyramidy v Gíze Kolem roku 2600 př.n.l. To naznačuje, že neolitická kruhová stavba v Praze byla postavena kulturou hlazené keramiky, která je známá svými středoevropskými zemědělskými vesnicemi. Tato kultura dosáhla svého vrcholu mezi 4900 a 4400 před naším letopočtem.

Pražská kruhová stavba je bezvadně zachována. Palisádové pánve, do kterých byla původně zakomponována centrální roubená konstrukce, jsou údajně neporušené Radio Prague International . Účel této masivní stavby o průměru 180 stop (55 metrů) a vysoké jako šikmá věž v Pise je zatím neznámý. Velké naleziště také vyústilo v mnoho kusů keramiky. zvířecí kosti a kamenné nástroje, které byly nalezeny ve výplni příkopu.

Miroslav Krause, ředitel tohoto výzkumu, řekl: „Jednou z teorií je, že mohlo být využíváno jako hospodářské centrum, centrum obchodu. Mohlo to být také centrum některých náboženský kult , kde se provádějí rituály průchodu nebo rituály spojené s ročním obdobím. Kruh byl postaven v době kamenné, kdy lidé ještě neobjevili železo. A jediné nástroje, které mohli použít, byly z kamene a zvířecích kostí.“

Kultura hlazené keramiky se proslavila svými okružními cestami po České republice. Žili v usedlých zemědělských vesnicích na rozhraní moderního Polska, východního Německa a severní České republiky živá věda .

Tyto raně neolitické osady se skládaly z několika dlouhé domy, což byly velké obdélníkové stavby, které mohly pojmout 20 až 30 osob. Různé regiony v Evropě znaly stavbu Rondelu, ale všechny byly postaveny v rozmezí 200–300 let od sebe.

Obecný návrh 7000 let staré neolitické kruhové stavby nalezené nedaleko Prahy. ( Archeologický ústav Akademie věd ČR )

s Letecké fotografie a drony Jak se staly převládajícími v archeologické krajině, bylo po Evropě objevováno stále více oběžníků. Při pohledu shora se kruh skládá z jednoho nebo více kruhových příkopů. Interiér rotundy je obložen dřevěnými sloupky a hliněnými omítkami.

první evropské turné, Gosekův kruh Byl objeven v Německu v roce 1991. Má průměr 246 stop (75 metrů) a má dvojité dřevo bariéra Se třemi vchody. Předpokládá se, že vchody odpovídají letnímu a zimnímu slunovratu a mohly sloužit jako observatoř nebo kalendář.

Rondely jsou stavěny pro velká setkání související s každodenním životem, společenskými událostmi a rituály smrti. Mohly také sloužit jako vojenské základny k hlídání blízké osady. Je zřejmé, že tyto starověké stavby měly společenské rituály Funkce.

„Bylo by skvělé objevit něco, co by naznačovalo skutečnou funkci budovy. Je to však velmi nepravděpodobné, protože žádná z těchto kulatých informací dříve zkoumaných neodhalila. Bylo by také skvělé najít něco, co by naznačovalo její skutečné stáří.“ Dosud radiokarbonové datování vzorků odebraných z rondelů stanovilo jejich stáří někde mezi 4 900 lety až 4 600 př. n. l. Krauss dospěl k závěru, že jde o velmi dlouhé časové období.