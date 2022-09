Giorgia Meloniová přestála volební bouři

Giorgia Meloni splnila své ambice a dovedla svou stranu k vítězství ve všeobecných volbách.

Vytvořili jste alianci, kromě velmi mimořádného ústavního hurikánu, Na příštího premiéra bude nominována Itálie.

Ale co potom? Zde je několik věcí, které chcete brzy udělat.

Snížit daně rodinám a firmám

To byl základní – a velmi oblíbený – slib, který dal paní Meloniová Je těžké vidět, jak se k tomu může vrátit. Problém je v tom, že daňové škrty stojí vlády peníze. A ItálieStátní dluh země je již bolestně velký. Můžete se rozhodnout snížit výdaje na sociální zabezpečení, ale bude také obtížné to ospravedlnit v době vysoké inflace. Což nás vede k…

Vypořádat se s krizí životních nákladů

Každý politik nyní tvrdí, že má řešení, ale to je přesně to, co musíme vidět. Slibuje se snížení energetických daní a také diverzifikace italské infrastruktury od závislosti na ruském plynu. To bude zahrnovat zvýšené využívání obnovitelné energie a možná i jaderné energie. Ale Meloni bude muset přijít s nějakými konkrétními nápady, spíše než s vágními aspiracemi.

Nechte svou stopu v Evropě

Paní Meloniová je od přírody vůči Evropě skeptická, ale nevidím žádnou šanci, že by Itálii přiměla k odchodu z Evropské unie. To, co chce, je „političtější a méně byrokratická“ Evropská unie, která jí příliš svazuje ruce, zejména pokud jde o ekonomické plány. Možná budete chtít zvýšit dluh, což se Bruselu nebude líbit. Budete to kritizovat jako zbytečné narušení. Zajistí také, aby Evropská unie prosazovala vlastní značku sociálního konzervatismu založenou na takzvaných křesťanských a klasických hodnotách.

Být silným hráčem v zahraniční politice

Je jasné, že Meloni zachová silnou podporu Ukrajině, kterou založil její předchůdce Mario Draghi. Mohlo by to odstartovat roztržku s jejími koaličními partnery, zejména s Putinovým přítelem Silviem Berlusconim, ale opravdu pochybuji, že bude mrkat. Co uděláte, je hledat užší vztahy s podobně smýšlejícími vůdci po celém světě. Politické spojence má již v Maďarsku, Polsku, České republice a Spojených státech. Tuto síť budete chtít rozšířit – Liz Trussová může očekávat hovor (a ano, paní Meloniová mluví dobře anglicky).

Příběh pokračuje

Vytvořte plán migrace, který funguje

Stejně jako mnoho jiných politiků i Giorgia Meloni zjistila, že vítězem hlasování je silná a neúprosná rétorika o nebezpečí imigrace – zejména neoprávněné. Řekla tedy, že italské námořnictvo by mělo být vysláno na severoafrické pobřeží, aby zachytilo lodě; To je plán, který málokdo považuje za proveditelný. Její koaliční partner Matteo Salvini je spíše proti imigrantům, takže příznivci koalice (kteří mají tendenci přeceňovat počet imigrantů přijíždějících nebo žijících v Itálii) očekávají krok. Problém, jak zjistily po sobě jdoucí britské vlády, je, že zastavit migranty je mnohem obtížnější – a právně zpoplatněné –, než si možná myslíte.

Značka Detox

Paní Meloni není fašistka, ale lidé jí tak říkají. Její kritici ji označili za nebezpečného demagoga, který by nedokázal sjednotit zemi. Část této kritiky jí možná pomohla ke zvolení. Její role outsidera jistě přilákala hlasy. Ale poté, co byla zvolena, musí nyní prokázat svou sílu tím, že bude stát skutečně v čele. Italská politika je tak nebezpečná a nestálá, že brzy přijde „radikální outsider“. Meloni se bude muset stát osvědčenou vůdkyní, pokud chce v této práci zůstat dlouhodobě.