10 nových poutavých her od kolektivu Indie Houses

obrázek : indie domovy

indie domovy Jedná se o novou iniciativu skupiny sedmi nezávislých vydavatelů her, kteří společně pracují na vzájemné lepší podpoře a pomáhají získat větší zájem o hry, které vydávají. Včera večer uspořádali vůbec první Indie Houses Direct, hodinovou prezentaci s 35 herními oznámeními.

V současné době je součástí The Indie Houses surový hněvA hry akubaraA společník na cestáchA neonové vyznáníA Tito úžasní mužiA Whitehorn hry A korunované produkce. Mezi nimi jsou vydavatelé, kteří nám přinesli hry jako Detektiv temné strany, Pestrá zahrada, Genesis Noir, Dendera, A kaliko. Zde šlo o to, procházet aktuální vlnu Direktů, jako tu poslední přímý prospěch„přilákat více pozornosti na zajímavé malé projekty, které by se jinak snažily získat širší pozornost tisku.

Video, které je bohužel k dispozici pouze v roce 1997 360p, začíná úvodem do konceptu Indie Houses, než přejde ke každému ze sedmi nadcházejících titulů vydavatelů. Zde jsou některé z nejdůležitějších věcí, které mě zaujaly.

Glitchhikers: mezery mezi nimi

hlupáci Zní to jako jeden z těch úžasných podcastů, které vypráví strašidelné příběhy, které už po poslechu nemůžete nikdy najít. Navazující na demo hru pro rok 2014 od vývojářů Silverstring Media, vzdálenosti mezi Vypráví nadpřirozený a surrealistický příběh o exotických cestách a v přívěsu to vypadá skvěle. že to Vydání je naplánováno na příští rok.

legenda tiandingu

se sídlem na Tchaj -wanu, legenda tiandingu Je to hit bočního rolování plošinovky se skvěle vypadajícím stylem animace a všemi druhy trhané akce. vypadá trochu Streets of Rage, ale s některými opravdu zajímavými bojovými technikami – zvláště s tou červenou stužkou. že to Vydání je naplánováno na 27. října.

Maják borovice

byl jsem těšit se ke mě Maják borovice Už nějakou dobu. Je to hezky vypadající, příběhově vedená hra z pohledu třetí osoby, ve které lze objevenou magii vložit do knihy, která přepisuje příběh tak, jak jej hrajete. Což je velmi matoucí, nechat si to zahrát ve verzích, kde umírají hlavní postavy, a poté přeskupit kouzlo tak, aby vyprávělo příběh úplně jinak. Právě jsem se po úspěchu přihlásil k Fellow Traveler Kickstarter, a on Vydání je naplánováno na příští rok.

Farmer princezna

Je zklamáním, že to není hra na výchovu a marketing vaší vlastní skupiny nově začínajících princezen, je to místo toho logická farmářská hra o … králičím přátelství? Upřímně řečeno, sledoval jsem trailer dvakrát a stále nemám ponětí, co se děje, což je pravděpodobně to, co na tom tak miluji. že to naplánováno na konec tohoto roku.

démonický

Je zde ukázáno mnohem lépe než ve velmi nízkém pohledu, kde to bylo nesrozumitelné, démonický je super brutální FPS hra, kterou zjevně inspirovala zemětřeseníVypadá to děsivě ve všech směrech. Představí kulku, kterých bylo v posledních hrách velmi málo. támhle Early Access je již postaven na SteamuA konzolové verze přicházejí příští rok.

cyklus snů

Pyšný na jednoho z tvůrců, kteří se na něm podílejí Jezdec hrobkyLara Croft designér, Toby Gard, cyklus snů Má to být děsivé zkoumání země snů z první osoby, o kterém si říkáte, že vám umožní použít stealth, pasti a kouzla, spolu s hrubou silou, abyste se ke hře přiblížili svým preferovaným stylem. Stojí za zmínku, že záběry ve hře zobrazené v hlavní show byly mnohem tišší než frenetická akce ve výše uvedeném přívěsu. Bylo by zajímavé vidět, jak Jared po všech těch letech (a potom) dosáhl nové vize galéra). On ona Příští týden bude k dispozici předběžný přístup.

virus zmizel

Od včerejška mimo předběžný přístup, virus zmizel je roguelitská výtržnická hra vytvořená bývalými vývojáři AAA, kteří pracovali na podobných hrách divoká hvězda A Město hrdinů. Vypadá naprosto posedlý, což je Nyní na Steamu.

Kana Quest

Přestože tato hra pro výuku japonského jazyka vyšla v březnu 2020 Kana Quest Infiltroval show Demo spuštění poprvé. Je to logická hra navržená tak, aby vás naučila japonská písmena, a v současné době je na oslavu této události poloviční.

jezero

spustit dnesA jezero V roce 1986, kdy se úspěšné obchodní ženy vrátily do svého malého rodného města, aby vyplnily práci svého otce, poštovní pracovnice. Jde o změnu tempa, seznámení s místními a navázání spojení. A víte, doručování pošty. Je to akční adventura z pohledu třetí osoby od Gamious, dnes odpoledne na Steamu.