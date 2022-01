Ghostbusters: Afterlife na 4K Blu-ray – recenze DVDfever

Krotitelé duchů: Posmrtný život V roce 2021 vidí Egona Spenglera při lovu duchů, ale pronásleduje ho něco děsivého, co ho přinutí uhnout z cesty… vydrž, Harold Ramis? Bohužel zemřel v roce 2014. Aniž bych uváděl spoilery o tom, co se děje v této scéně, i když jsem si myslel, že budeme mít digitální tvář, vše se děje ve tmě, jen se základním obrysem jeho tváře. No, pomyslel jsem si – uvidíme, co se stane, ale hlavní premisa v traileru ukazuje, že postava Egona je mrtvá.

Časem jeho dcera Callie (Carrie Kon) – s Trevorovými dětmi (Finn Wolfhard) a Phoebe (Makena Grace) – nastěhuje se do jeho obrovského zchátralého domu, protože je v úvěrové situaci a je vystěhována. Poté, co objevila Egonův měřič EPK, našla posedlá dcera v kopu další děsivé věci a začala seskupovat dvě a dvě dohromady. A víme, že ECTO-1 se nakonec objeví, protože byl v původním přívěsu, i když s velmi nebezpečným sedadlem střelce (jako upravené boční sedadlo).

Zatímco Trevor přijme práci v restauraci – a představí si Lucky (Celeste O’Connor), dívka, která tam pracuje, Phoebe chodí do letní školy ve třídě, kterou vede nepolapitelný učitel pan GrubersonPaul Road) a najděte si přátele v podcastu Little Boy (Logan Kim). Proto se promění vKrotitelé duchů: Děti„.

Jo, a když už mluvíme o zrušení, byl zasažen příšerný restart kánonu Krotitelů duchů z roku 2016 a nebyl součástí krabice doprovázející toto vydání.

Jediná věc, která byla jasná, bylo, jak neuvěřitelně pomalý tento film byl, a přestože tento film vydělal pouze 196 milionů dolarů v pokladně, oproti rozpočtu 75 milionů dolarů – a protože filmová studia chtějí velký film, který přinese 600-800 milionů dolarů. Velká obrazovka – Sony stále zvažuje až tři pokračování na pokračování.

McKenna Grace jako Phoebe.





Krotitelé duchů: Posmrtný život Je to také založeno na přinášení starých monster jako Gozer a Marshmallow Man, spíše než na dělání spousty nových věcí (nový duch jménem Muncher se točí kolem, je to moudrý nepřítel), a proto má docela líný scénář… a Napsal jsem to předtím, než jsem zhlédl třetí kapitolu, a byl jsem svědkem nehorázného trhání původního filmu.

Připadá mi to spíš jako „to je spousta dobrých dílů v prvním filmu“, s některými aktualizovanými položkami, jako je sedadlo střelce ECTO-1. Uvidíte však také Twinkie a uslyšíte slova „Komu zavoláš?“ Očekávané okamžiky se píší samy.

Navíc je v tom i trocha humoru. Původní film prosperoval z interakce a vtipů mezi třemi hlavními postavami. Všichni spolu pracovali na představeních jako Sobota živěA chemie. V tomto případě tomu tak není.

Pro malého idiota, kterého jsem viděl, když Groberson vstoupil do Spenglerova domu, mezi dva kusy, v jednom měl ruce sepjaté za zády, a pak je najednou nechal viset vedle sebe.

Jako vedlejší pár jsem nechápal, proč to byl 12-certifikát. Není to nic jiného než PG, protože existuje řada lehkých urážek. No, je tu pár hloupých krvavých částí, ale žádná není jen směšná nebo ulpívající na krvi, takže to může snadno projít pod dohledem rodičů.

Vstupují do něj prvky vedlejší hudby původního soundtracku, i když si to pamatuji nedávno z Ghostbusters: The Video Game na Sony PSP; A protože film z roku 2016 byl hitem, Dan Aykroyd řekl, že si ve skutečnosti myslí, že příběh videohry je „třetím filmem“.

včetně, Krotitelé duchů: Posmrtný život Lepší než film z roku 2016, ale zase, rozbitá sušička je lepší než rozbitá lednice s mrazákem. Obojí stále není tou nejvítanější věcí, ale člověk by mohl žít o něco déle.

A přidám sekci, která se zabývá více věcmi, ale obsahuje některé drobné spoilery:

Spoiler uvnitř VybratZobrazit> Nelíbí se mi ani to, že zničili odkaz Egonovy postavy a nechali ho samotného, ​​aby se všem ostatním vyhýbal. Přiznejme si, že se musíte držet původního filmu. Je to nejlepší a vždy bude. Pokračování bylo ze zvědavosti, ale od té doby Bill Murray Nakonec řekl, že nechce natočit třetí film (ačkoli vzal šek, aby získal film z roku 2016), a protože Harold Ramis zemřel, nechte prosím franšízu odpočinout a pokračujte. Nedostatek kasovního úspěchu také ukazuje, že už neexistuje žádná opravdová chuť k jídlu. No, na konci se objeví zbývající tři lovci duchů, ale každý z nich působí trochu nuceně. Dříve je zde nápis od Annie Pottsová Jako Janine Milnitz, když dorazí do Egonova domu stejně jako jeho potomci, navíc Dan Aykroyd Jako Ray, který nyní provozuje starožitné knihkupectví a opravnu… si uvědomuji, že jsem dal obrázky těchto dvou

Střední a post-kreditní scéna:

Spoiler uvnitř VybratZobrazit> Mezi Billem Murrayem a je průměrná posloupnost titulků Sigourney Weaverováprotože ho staví na ESP test s kartami, jak je vidět na začátku prvního filmu, kde Murrayova postava přiznává, že označil karty, aby jeho studenti dostali správné odpovědi, když je chtěl (prostě šokoval chlapy, přiznává ). A v post-creditové scéně mu Aegon a Janine z éry 1984 darují suvenýr ze světové výstavy v roce 1964, než ho obejmou. Rychle vpřed až do dnešního dne a stále má prázdnotu, na kterou odkazuje. Pak jsem se dal do rozhovoru s Winstonem, který se stal velmi úspěšným. Zpátky ve staré hasičské místnosti (ačkoli již bylo zmíněno, že se z ní stal Starbucks) se rozhlédne, dveře se otevřou, aby přivítaly ECTO-1, který má být renovován, pak se objeví zadržovací systém, řvoucí, zatímco červené světlo bliká, aby potvrdilo, že něco je. uvnitř. Takže pokud bude další film, systém má explodovat.

Annie Potts jako Janine Milnitz.





Kromě ohromujícího vzhledu filmu a zvukového podání v případě potřeby jsou tyto doplňky následující:

Soul Summoning: The Making of Ghostbusters: The Afterlife (19:50): Režisér Jason Reitman mluví o tom, jak dostal nápad na film, s dalšími členy štábu, kteří se připojili k obsazení. Po cestě tyto doplňky ukazují, že i když se používá hodně CGI, využily také řadu praktických efektů, jako je spouštění skupiny, spíše než jen pomocí počítačových speciálních efektů; Stejně jako větrný stroj, když kolem lidí procházejí duchové. Poté se představí hlavní herci, kteří vysvětlí své role a pohovoří o oblečení lovců duchů a samozřejmě Harolda Ramise. Tyto doplňky zjevně přinesou velké spoilery…

(19:50): Režisér Jason Reitman mluví o tom, jak dostal nápad na film, s dalšími členy štábu, kteří se připojili k obsazení. Po cestě tyto doplňky ukazují, že i když se používá hodně CGI, využily také řadu praktických efektů, jako je spouštění skupiny, spíše než jen pomocí počítačových speciálních efektů; Stejně jako větrný stroj, když kolem lidí procházejí duchové. Gearhead’s Guide to Ghostbusters Tools (6:12): Tato funkce zahrnuje past na kolech, díky které to vypadá jako 4×4, a také umístění pastí pod hliněný ranč uvnitř studia, který měl být v Egonově domě.

(6:12): Tato funkce zahrnuje past na kolech, díky které to vypadá jako 4×4, a také umístění pastí pod hliněný ranč uvnitř studia, který měl být v Egonově domě. Spectral Effects: Ghosts of the Afterlife (6:29): Další speciální efekty včetně nového Ghost Muncher (vyhýbám se spoilerům po určité jiné postavě).

(6:29): Další speciální efekty včetně nového Ghost Muncher (vyhýbám se spoilerům po určité jiné postavě). Přivedení ECTO-1 zpět k životu (4:49): Auto samozřejmě postavili dva pro tento film.

(4:49): Auto samozřejmě postavili dva pro tento film. Máme jeden! Velikonoční vajíčka odhalena (7:49): Více originálních filmových odkazů.

(7:49): Více originálních filmových odkazů. Krotitelé duchů: Pohled zpět (10:37): Ohlédnutí za původním filmem, kde všichni v tom filmu byli v tom filmu.

(10:37): Ohlédnutí za původním filmem, kde všichni v tom filmu byli v tom filmu. dívat se dopředu (3:44): Pokračování předchozího dodatku.

(3:44): Pokračování předchozího dodatku. smazat scénu (1:24): s názvem „Je příliš pozdě?“… Spoiler uvnitř VybratZobrazit> Odehrává se na Egonově farmě. Janine narazí na suvenýr ze světové výstavy, který dala Egonovi, a „ukradne ho“. Vzhledem ke střední úvěrové scéně to dávalo smysl.

(1:24): s názvem „Je příliš pozdě?“… zvukový popis: dělá přesně to, co je napsáno na plechovce.

Jazyky a překlady jsou podrobně popsány níže. Film má 16 kapitol, což je lepší než většina studií, která používají pouze 12, ale stále by mohla udělat více, zvláště u filmu, který vyjde asi dvě hodiny před začátkem závěrečných titulků. Dodržuji jedno pravidlo každých pět minut.

Krotitelé duchů: Posmrtný život mimo den 4K Blu-ray Film je k dispozici také na modrý paprsekA DVD A Amazon Video.

Trojitá záda…

Osvědčení:

Délka představení: 124 minut

Rok: 2021

Distributor: Sony

Kat.č: PRJ1779594BD

Datum vydání: 31. ledna 2022

Sezóny: 16

Obraz: 1080p HD

Širokoúhlý: 2,39:1 (ARRIRAW (4,5K), Dolby Vision, Anamorphic Panavision)

Formát disku: 50BD

Jazyky: 5.1 DTS-HD MA (angličtina, italština), 5.1 (čeština, maďarština, polština)

Soubory titulků: anglické SDH, arabské, bulharské, chorvatské, české, řecké, hebrejské, maďarské, islandské, italské, polské, portugalské, rumunské, srbské, slovenské, slovinské

