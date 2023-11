Holocaust – Temná sláva československé nové vlny bude uvedena v anglických titulcích

Populární český film, desítky let zakázaný, opět rozpoutal svou temnou magii, tentokrát díky němu Někdo to má rád česky projekt.

S anglickými titulky a mediálním úvodem byl promítán 15. listopadu v Kině Aero. Kupte si vstupenky zde.

Někteří jako tento český projekt vás 15. listopadu zvou na vzrušující filmový zážitek, protože oživuje českou klasiku Spalovač mrtvol (1968, podívejte se na trailer).

Seznamte se s panem Kupferkinglem, mužem, kterému velmi záleží na rodině a práci. Je ředitelem krematoria a nenajdete člověka sežehnutějšího jeho povoláním než tohoto podivného muže, kterého bravurně ztvárnil jeden z nejznámějších českých herců Rudolf Hrusinski.

Poetické drama z konce 60. let, inspirované románem Ladislava Fuchse a režírované strůjcem hororu Jurajem Herzem, vám ukáže znepokojivou proměnu milující lidské bytosti v monstrum, to vše pod vlivem ideologie. Kvůli znepokojivému poselství, které film vysílá, byl na dvě desetiletí zakázán a skryt. V srpnu 1990 se však film znovu objevil a uchvátil srdce a mysl nové generace cinefilů. V roce 2019 prošel digitálním restaurováním, aby si zachoval svou nadčasovou přitažlivost.

Jedním z charakteristických rysů tohoto zajímavého kousku je inovativní využití kamerových technik. Kameraman Stanislaw Milota buduje poutavé napětí pomocí rybího oka, prokládá dlouhé scény velmi krátkými sekvencemi, šikmými úhly a intenzivními detailními záběry.

Jedním z nejvíce fascinujících aspektů produkce filmu je oddanost autenticitě. Při natáčení v krematoriu ležela skutečná těla v rakvích, což scénám dodává děsivý a znepokojivý realismus, ale také zanechává silný zápach, ze kterého jeden herec omdlil.

Pokud si troufáte na strašidlo, přijďte ochutnat tuto temnou slávu československé nové vlny vedle oblíbených dezertů pana Kupferkingla – krémové rakve a vanilkového věnečku. Všechna tato jídla představí v Kině Aero 15. listopadu Some like it Czech.

Aby ve vás vzbudila zvědavost a navodila atmosféru této děsivé cesty, film zajímavě uvede milovnice kina a komička Kristina Haklová.