Thaumaturge, nové „příběhově bohaté“ RPG oznámené vývojáři Frostpunk a The Witcher 1 Remake

Thaumaturge, nové tajemné RPG bohaté na příběh od varšavských studií 11-Bit (Frostpunk) a Fool’s Theory (The Witcher 1 Remake) z počátku 20. století, bylo oznámeno pro PC. Zatím není zadáno žádné editační okno.

Slovo „thomaturge“ se vztahuje na starořecké slovo pro osobu, která provádí nadpřirozené události. Takže ano, můžete očekávat, že se v tomto novém izometrickém RPG budou dít nadpřirozené věci. Slibuje „jedinečný styl boje, funkce pro vývoj postavy, mechaniku vyšetřování a dotýká se složitého tématu vnitřních démonů“. Podívejte se na oznamovací trailer výše a podívejte se na první screenshoty v galerii níže.

The Thaumaturge – první snímky obrazovky

„Thaumaturge se točí kolem myšlenky démonů na fyzické i metaforické úrovni,“ řekla ředitelka designu The Lie Theory Carolina Cozia Rokusová. „Koneckonců, je to hra plná 11bitové filozofie studia pro smysluplnou zábavu. Jeho téma je evokováno v různých oblastech hry, kde jsou herní mechanismy nebo narativní aspekty pouze její částí.“

V Thaumaturge existují bytosti zvané Salutors mezi skutečným světem a stíny a pouze Thaumaturge mohou realizovat Salutory. 11-Bit Studios a Fool’s Theory říkají: „Spasitelé dovolují Thaumaturgům manipulovat s lidmi, přebírat jejich tajemství a nejistoty a ohýbat svou vůli podle vlastních potřeb a přitom měnit svět kolem sebe.“

Více o The Thaumaturge budeme mít poté, co se příští měsíc objeví na Game Developers Conference v San Franciscu.

