Brutalita Barryho Keoghana

Můžete sledovat Velká část Keoghanových ambicí a dovedností se vrací ke ztrátě jeho matky. Byla 6 stop vysoká a měla tmavé vlasy jako on. Když zemřela a Keoghanovi se dostalo péče od jeho chůvy, tety a sestry, ženy byly jeho zachránkyněmi. „Nebudu tady sedět a říkat, že jsem příliš nezávislý,“ přiznává. „Počítám s tím, že Allison pro mě udělá hodně, víš, ale ty tu věc do sebe zabuduješ bez mámy nebo táty…“ Říká tomu tvrdost. „Musíš to zjistit sám.“

Když jsem vyrůstal v Irsku, pomoc s vaším smutkem byla „známkou slabosti“. Jemu a jeho bratrovi byla nabídnuta léčba, ale odmítli ji. Říká: „Jdeš do hospody a vypiješ to, ale to tě dostane tak daleko, upřímně řečeno k Bohu, protože v tu chvíli musíš jít domů a sednout si sám se sebou. Je to stále s námi. My jsme ti, kteří jsme ničí nás.“ Modlil se tedy svým vlastním způsobem a vytvořil si vlastní pohled na víru. Když vyrostl a přestěhoval se do Londýna, začal tento pokles a začala léčba. „Vybalení a vypnutí některých věcí, které by se na vás mohly s přibývajícím věkem vkrádat, je důležité,“ říká. „Nemůžeme na to všechno přijít sami. Nemáme tu osobu, která by odpovídala na otázky, protože už není mezi námi.“

Zpátky v domě polední horko poněkud ustoupilo, ale Keogan stále seděl bez košile na slábnoucím slunci s Kodou po jeho boku. Kde předtím vypadal tyransky, jako bojovník, když se rozvinul, vypadá slabý a chlapecký.

Režisér a dramatik Martin McDonagh viděl tuto jemnost a naivitu, když vybral Keoghana pro svůj nový film, Inisherin od Inisherin, historicky podobná esej, zaslouženě, o mužském smutku, přátelství a dědictví, které za sebou letos na podzim zanecháváme. McDonagh mi řekl: „Barry je dnes jedním z nejlepších herců své generace na světě, nemluvě o Irsku, a vždy je lepší vybrat si toho nejlepšího, než hrát a psát.“

Film se natáčel loni v létě na ostrově Inchmore. Hrají Colin Farrell a Brendan Gleeson. Keoghan hraje Dominica, zdánlivě jednoduchého chlapce, který také slouží jako zájmeno Farrellovy zmatené postavy. Keoghan věří, že je „nejchytřejší osobou na ostrově“. Keoghan a Farrell sdíleli dům během natáčení. Pro Keoghana, který nebyl zvyklý na tak odlehlou atmosféru a nežil s mužem, který byl kdysi idolem herectví, to byl neskutečný zážitek. „Řeknu vám, nikdy jsem si nemyslel, že uslyším Colina Farrella říkat: ‚Jedl jsi včera večer křupavé oříšky?‘,“ říká se smíchem. Jeden zkurvenej kramář! Nevím, jak jsi to řešil. To bylo krásné, ale věděl jsem, že každá kráva a osel je velmi chudá.“

Jeho vztah s Farrellem, se kterým se teď dvakrát dělil, přerostl v něco významnějšího. Farrell, stejně jako Joel Edgerton, který v něm hrál zelený rytířNyní mu dávají pokyny, co to znamená být otcem. „Je spousta lidí, kteří mi radili,“ říká Keoghan. Své prostoje tráví s Timothée „Timmy“ Chalametem a Dwayne Johnsona – ke kterému vzhlížel, když byl malý – považuje za přítele. Nedávno jsem ho oslovil [about] Keoghan si to pamatuje. „Poslal mi 10minutovou zvukovou zprávu. Slyšel jsem, jak se stránky posouvají. Všechno si zapsal.“