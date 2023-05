Přítomnost NBA v Kanadě nadále roste

Toto je výňatek z The Buzzer, denního e-mailového zpravodaje CBC Sports. Zůstaňte v obraze o tom, co se děje ve sportu, přihlaste se k odběru zde.

Tři Kanaďané hrají ve druhém kole play-off na předních příčkách, čtvrtý způsobil před vypadnutím určitý rozruch a další právě skončil pátý v hlasování o MVP. Pojďme dešifrovat:

Jamaal Murray, Andrew Wiggins a RJ Barrett jsou stále v procesu honby za titulem.

Ze všech tří vypadají Murrayho šance na zisk Larry O’Briena Trophy nejlépe. Denver Nuggets jsou nejlepší nasazené v Západní konferenci a vedou 2:0 nad Phoenixem, kterému může na chvíli chybět strážce Chris Paul kvůli zranění třísel. Denver má také pravděpodobně nejlepšího hráče na světě Nikolu Jokice, dvojnásobného MVP, který měl v posezóně průměr 28 bodů, 14 doskoků a 8 asistencí. Murray se ukázal jako vynikající spoluhráč, když se vrátil do play off v průměru 25,7 bodu po zranění kolena, které zdevastovalo poslední dvě sezony.

Wigginsovi Golden State Warriors včera večer prohráli 1. zápas s Lakers, když dominoval senior Los Angeles Anthony Davis s 30 body, 23 doskoky, pěti asistencemi a čtyřmi bloky. Ale pokus Warriors zopakovat jako šampion NBA je stále velmi živý, Steve Curry je stále na vrcholu své hry a Wiggins vypadá solidně od návratu z dvouměsíční dovolené. V play-off měl průměr 17,8 bodů, což je o něco více než jeho produkce v běžné sezóně.

Barrett’s New York Knicks jsou vzdálenou šancí, ale zdá se, že Východní konference bude otevřenější, než se očekávalo, protože nejlépe nasazené Milwaukee vypadlo v prvním kole, obhájce východního šampiona Boston vypadá trochu nejistě a Joel Embiid z Philadelphie přichází o MVP NBA. . zranění kolene Embiid by se měl vrátit dnes večer, když se 76ers snaží dostat do vedení 2:0 nad Celtics, ale hvězda Miami Jimmy Butler utrpěl zranění kotníku, které ho včera večer vyřadilo z utkání 2 v New Yorku. Knicks vyhráli titul i v sérii, když Barrett skóroval 24. V play off měl průměrně 20 bodů.

Dillon Brooks se rozhoupal.

Možná trochu doslovně, protože problémový útočník byl vyřazen z 3. utkání série Grizzlies v prvním kole proti Lakers, protože trefil LeBrona Jamese do slabin. Poté, co sestoupil do šestice, Memphis údajně řekl Brooksovi, že suspendovaného volného hráče neobsadí. Neudělal si žádnou laskavost tím, že nastřílel mizerných 31 procent, zatímco během série Lakers naštval několik lidí svými dováděním, ale Brooks by měl být schopen někde najít své místo, pokud dokáže vytáhnout některé ze svých hrubších hran.

Shay Gilgos-Alexander skončil pátý v závodě MVP.

24letý strážce Oklahoma City Thunder se prosadil jako skutečná vycházející hvězda s průměrem 31,4 bodu – čtvrtý nejvíce v lize – a připojuje se k Michaelu Jordanovi, LeBronovi Jamesovi a Dwyane Wadeovi jako jediní hráči v historii NBA, kteří mají průměr. alespoň 30 bodů, pět asistencí, čtyři doskoky, jedna krádež a jeden blok na zápas v sezóně.

Přestože OKC nedokázalo dosáhnout hlavní skupiny play-off (prohrálo ve druhém kole hry), Gilgeous-Alexander skončil pátý v hlasování o MVP poté, co obdržel šest hlasů ze čtvrtého místa a 28 hlasů z pátého místa. Má náskok před hvězdami jako Steve Curry a Luka Doncic a připojuje se k dvojnásobnému MVP Steve Nashovi jako jediní Kanaďané, kteří kdy dostali hlasy. SGA byl také finalistou pro Most Improved Player, který získal Lauri Markkanen z Utahu.

To vše věštilo pro kanadské olympijské naděje dobré znamení.

Vzhledem k tomu, že Gilgeous-Alexander, Murray, Wiggins, Barrett a Lu Dort z OKC pravděpodobně vedou cestu a kluci jako Brooks, Indiana Rookie Bennedict Mathurin a veterán z Utahu Kelly Olynyk poskytují hloubku, má kanadský mužský tým velkou šanci vydělat si svou první cestu na hry. Olympic od doby, kdy Nash v roce 2000 dovedl svůj tým do čtvrtfinále.

Toho lze dosáhnout na letošním letním mistrovství světa FIBA ​​​​v Asii, kde nejlepší běžci z regionu Ameriky získají vstupenky na olympijské hry v Paříži 2024. Jeden z nich téměř jistě poputuje do Spojených států, druhý však přijít vhod. Argentina se dostala na olympijské hry v roce 2021, přestože neměla vynikající hráče NBA. Kanada jich může postavit celý tým – za předpokladu, že se objeví.

Minulý víkend proběhlo losování mistrovství světa a Kanada sestoupila do skupiny s Francií, Lotyšskem a Libanonem. Francouzi si z olympijských her v Tokiu odvezli stříbrnou medaili a očekávají, že na jejich soupisku přidají Victora Wimpanyamu – jedničku ve slamovém výběru nadcházejícího draftu NBA. První dva týmy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále.

Pokud trenér Nick Nurse a jeho kanadský tým nezískají olympijské místo na mistrovství světa, budou muset vyhrát jeden z posledních kvalifikačních turnajů těsně před hrami. Tato trajektorie vedla minule ke zmatku, protože tým vedený Wigginsem prohrál s Českou republikou ve svém domácím semifinále ve Victorii. Více o cestě Kanady na mistrovství světa čtěte zde.