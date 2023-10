Hráč Baldur’s Gate 3 odhaluje legrační závadu ve scénáři Goblin Camp

Hráč Baldur’s Gate 3 ohromil gobliny jedinečnou taktikou, která předvádí téměř neomezené možnosti hry pro jedinečné herní možnosti.

Baldur’s Gate 3 nabízí hráčům rozsáhlý a pohlcující svět plný složitých příběhů, složitých postav a nepřeberného množství možností, které výrazně ovlivňují výsledek hry. Hra byla oceněna pro svou hloubku a nespočet možností, které hráčům nabízí, což umožňuje jedinečný a personalizovaný herní zážitek.

Hráči sdíleli příběhy o plnění úkolů bez základních předmětů, hledání otravných způsobů, jak léčit postavy, a svědky veselých interakcí mezi společníky.

V ohromujícím zvratu událostí však jedinečná strategie jednoho hráče Baldur’s Gate 3 vedla k veselé závadě, takže orkové křičeli na prázdnou polici.

Uživatel na Redditu Sdílejte příběh O hře jejich manželky v příspěvku s názvem: „Takže Larian myslel na všechno, kromě…“

Při pokusu o záchranu postavy z tábora skřetů selže ve všech kontrolách, aby převzala výslech nebo přesvědčila skřety, aby ho nechali u ní.

Ve chvíli obratnosti se proměnila v Lae’zela – mocného bojovníka Githyanki – a rozbila polici, ke které byla uvězněná postava přivázána, osvobodila ho a nechala orky křičet na prázdné polici.

Neobvyklý přístup ukazuje, že existuje mnoho způsobů, jak přistupovat ke scénářům ve hře, a je příkladem svobody, kterou Baldur’s Gate 3 svým hráčům nabízí. Hra obvykle odměňuje kreativní řešení uspokojivějším způsobem, na rozdíl od tohoto nečekaného výsledku.

Hráči v komunitě Baldur’s Gate 3 se rychle bránili reakci orků a napsali: „Možná byli jen vyděšení. Chci říct, že se chcete jako další postavit Liesel? Nebo říct Minthaře, co se stalo?“

Jiný prostě napsal„Viděl jsi Liesel? Taky jsem chtěl předstírat, že se nic nestalo!“

A jeden hráč Ujal jsem se nápadu Larian o této možnosti konkrétně neuvažoval a napsal: „Larian přemýšlel o spoustě věcí, ale ne o všem. Je nemožné předvídat každou akci, kterou by každý hráč mohl podniknout. Ale to, co opravdu drtí soukolí, je to, jak je osud Neckties svázán. ke kněžím v háji. Jsou to dvě strany, ale hra s nimi nějak mechanicky zachází jako s jednou.

Bez ohledu na výsledek není divu, jak rozsáhlý svět hry a svoboda, kterou nabízí, vedly některé hráče k tvrzení, že jim Baldur’s Gate 3 „zničil hru“, protože se zdá, že žádný jiný titul neodpovídá zážitku, který poskytuje. .