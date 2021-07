Meč Skywards na přepínacích rozbočovačích obtěžování

novým způsobem Dnešní video „Quality of Life“ bylo vydánoNintendo odhalilo, že některé z nejotravnějších designových možností nalezené v původní verzi legenda o meči zelda k nebi Je to opraveno v dalším přepínači Skyward Sword HD.

Původně vyšlo v roce 2011 na WiiA Meč k nebi Mezi fanoušky má pověst častého plýtvání časem a otravování hráčů vzdělávacími zprávami celé hodiny ve hře.

Například po prvním nalezení jakékoli položky vám hra vysvětlí, o jakou položku jde. To je užitečné, ale pouze jednou. Pokaždé, když spustíte nebo znovu načtete hru, se tyto výukové zprávy znovu objeví, a to i poté, co jste tuto položku vyzvedli tucetkrát nebo vícekrát. Bylo to frustrující! Naštěstí se tato nepříjemná volba designu změnila Skyward Sword HD. Jakmile najdete položku, nebudete již informováni, o co jde. perfektní!

Toto je jen jedna z mnoha změn, které pomohou vylepšit hru a opravit věci, které hráči vlastní يمتلك Stěžoval jsem si na poslední desetiletí. Mezi další významná vylepšení kvality života patří schopnost přeskočit filmové scény, rychle postupovat prostřednictvím dialogů a snížit počet případů, kdy se mýticky otravný duch Fi objeví, aby vám „pomohl“.

To druhé je velký problém, jak to už udělalo mnoho hráčů Sdílejte jejich frustrace O tom, jak na vás Fei, váš magický meč, na věci křičí. Někteří považovali Fi za otravnější než slavná mluvící osoba nevi z okarína času. (Srovnání s Navi je dobrým znamením, že vás lidé nemají moc rádi.) Nyní místo toho, aby na vás křičel o truhlu nebo hádanku, bude Fi svítit modře a vy se můžete rozhodnout poslouchat nebo ignorovat slavnou Vážku. .

Přečtěte si více: Úprava, která umožňuje hackerství Meč k nebi K překonfigurování v Dech divočiny

Dalším velkým vylepšením ukázaným v přívěsu je vylepšená snímková frekvence, díky níž se hra cítí plynulejší a citlivější. Budete také moci používat ovládací prvky pohybu, jako v původním Wii, nebo nové ovládací prvky, které používají standardní tlačítka a analogové páčky. Jedná se o zásadní změnu, a to nejen proto, že už nemusíte používat jemnější ovládací prvky vibrací: pomáhají s přístupem a umožňují lidem hrát Meč k nebi I když ve skutečnosti nemohou používat ovládací prvky pohybu.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Hra bude vydána na Switch 16. července. Spolu s těmito novými změnami kvality života bude hra podporovat nové postavy Amiibo, včetně těch, které je budou podporovat Uvolněte sílu využívat rychlé cestování. Vázání masivního upgradu QoL na plastový kus v hodnotě 25 $ se cítí jako velmi nepříjemná nová designová možnost, kterou, jak doufáme, uvidí port Ultra 8K v příštím desetiletí kolem opravy.