Dr Avid Moyes nabídl připomenutí nového finančního vlivu West Hamu, když se chystají čelit pytlům s penězi v Newcastlu United, a řekl, že Hammers již nejsou klubem, který „potřebuje peníze“.

West Ham získal čerstvou podporu v podobě českého miliardáře Daniela Křetínského, který v listopadu investoval až 200 milionů liber, ale Moise se rád snaží udržet jejich finanční sílu pod kloboukem co nejdéle.

„Myslím, že tam nechceme být a blikat naší krásnou kabelkou,“ řekl Moyes. „Vejdeme s falešným a necháme lidi, aby si to mysleli.“

Investice West Hamu se možná nevyrovná novým saúdským vlastníkům Newcastlu, ale zásadně změnila způsob jejich fungování.

Hotovost, kterou přinesl Kretinski, dává West Hamu větší prostor pro pohyb na přestupovém trhu a znamená, že nebude muset přes léto prodávat hráče do velkých investic – Chelsea a Manchester United mají zájem o kapitána Declana Rice.

S penězi na investice Moyes doufá ve větší růst letos v létě a nadcházející přestupové období považuje za zásadní okamžik pro pokračování budování klubu.

Na otázku ohledně angažmá Kretinského od listopadu Moyes řekl: „Řeknu vám, co to znamená, nejsme klub, který potřebuje peníze.

„Lidé si mohou povídat o tom, co chtějí, ale nejsme klub, který potřebuje peníze, takže z tohoto pohledu jsme v mnohem lepší pozici než v minulých letech a vidím tady další období růstu.“ Opravdu ano. Myslím, že je šance jít znovu.“

„Nemyslím si, že dokážeme růst tak rychle, jako jsme právě vyrostli, ale i kdyby to šlo o pět procent lépe a podařilo se nám to trochu. Nemáme už fotbalový klub, který by potřeboval peníze.“

West Hamu se v lednu nepodařilo přidat žádné nové tváře, přestože dodal klubové rekordní nabídky pro takové, jako jsou Darwin Nunez a Ravenha, a Moyes si přeje, aby se totéž nestalo v létě.

„Představenstvo si opravdu užívá svůj čas jako ředitel,“ řekl Moyes.

„Chceme na tom stavět. Chceme to zlepšit. Vyrostli jsme opravdu rychle, opravdu rychle za pár let. Další díl dostává další dobrou vrstvu základů, takže se můžeme pokusit stavět nejen příštích šest měsíců, příští rok, ale můžeme.“ Snažíme se získat další vrstvu základů, která nám dá šanci uspět v příštích dvou nebo třech letech ode dneška.

„Tady to vidím. Příští přechodné období pro mě bude důležité, abych získal další vrstvu základů.“