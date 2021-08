Celtic v čele s Ange Postecoglou porazil český klub v Evropské lize

Ulevená Ange Postecoglou oslavila své první soutěžní vítězství jako keltský trenér, ale bývalý trenér Socceroos chce více obručí.

Postecoglou řekl, že Celtic k sobě musí být “poctivý” poté, co zvítězil 4: 2 venku s českým Jabloncem v prvním kole pátečního dopoledního kvalifikačního kola 3. ligy Evropské ligy.

Celtic začal po 16 minutách dobře vést 2: 0, ale Postecoglou nechal lamentovat za promarněnými příležitostmi a stále živou obrannou slabinou před druhým týdnem druhé etapy na Parkhead.

„Dali jsme čtyři góly, ale měli jsme několik velkých šancí na to, abychom dali více,“ řekl Postecoglou novinářům po zápase.

„Měl jsem pocit, že jsme ten zápas neovládli, protože jsme jej mohli mít po 35 minutách pod kontrolou.

„V obraně jsme byli opravdu otevření, ale důvodem je to, že jsme zbytečně dávali míč.

“Existuje celá řada důvodů, proč soudržnost ještě neexistuje.”

„Tato skupina je spolu asi 10 dní, takže nechci být na hráče příliš tvrdý, ale zároveň se chci ujistit, že jsme při analýze našich her opravdu upřímní.“

Tvůrce amerického fotbalu Tom Rojk byl náhradníkem za druhou polovinu Celticu, zatímco bývalý anglický mezinárodní brankář Joe Hart debutoval na Hobbs po přestupu v polovině týdne do glasgowských velikánů z Tottenhamu.

„Neměl moc práce a nakonec ušetřil,“ řekl Postecoglou o 34leté bývalé rukavici Manchesteru City.

“Bude lépe rozumět tomu, jak chceme hrát a jak se chceme bránit. Jsem si jistý, že mu tato zkušenost s tím pomůže.”

Při svém debutu s Celticem vstřelil gól japonský útočník Kyogo Furuhashi, Lil Abada, James Forrest a náhradník Ryan Christie vsítili Hobbse.

„Výsledek je zjevně pozitivní,“ řekl Postecoglou. Řekl manažer po zápase. „Je to důležité pro hráče, kteří tvrdě pracovali, a myslím si, že v každém soutěžním zápase, který jsme odehráli, jsme měli šanci vyhrát, což jsme ne.

„Je to naše odměna a doufejme, že nám to do budoucna dodá jistotu a víru.“

Poté, co minulý víkend prohráli 2: 1 se Hearts, bude Celtic doufat, že zahájí kampaň ve skotské Premier League domácím vítězstvím v pondělí dopoledne (AEST).