CoD Warzone omylem přidal skin, který dokáže hráče proměnit v polo-zcela neviditelnou úroveň

Aktuálně čelí Activision Blizzard Pokračující vážná obvinění z obtěžování A Špatné zacházení s marginalizovanými pracovníky. Chcete-li zjistit více, prosím Navštivte náš rozvrh A my také Podrobná zpráva na toto téma.

Vzhled Call of Duty Warzone umožnil hráčům točit se téměř neviditelně. Tento problém vznikl během období, kdy QA tým vývojáře Raven stávkoval, a vedení Activision Blizzard prý na obavy divize nereagovalo.

Jak jsem zmínil Charlie Intel, probouzející se skin postavy Call of Duty, Francis (odemknutý na úrovni 100 aktuálního Battle Passu), začal závadou, díky které jsou hráči na určitou vzdálenost zcela neviditelní, kromě zářící oranžové masky. Chyba ze své podstaty dává hráčům používajícím skin nespravedlivou výhodu ve hře, přičemž někteří ji popisují jako příležitostnou mechaniku „pay-to-win“.

Níže můžete vidět snímky obrazovky problému:

Warzone je nejlepší na světě… Neviditelná kůže pic.twitter.com/hZpQvbDJaL – Herdzyt 2. ledna 2022

Hráli jste Call of Duty: Warzone? Ano číslo

Tento problém se stal známým během probíhajících stávek v Activision Blizzard (včetně QA divize Raven Software vývojáře Warzone Software) — stejně jako prázdninových přestávek pro ty, kteří na hře pracují. Vývojové práce se během té doby samozřejmě zpomalí.

Vzhledem k tomu, že stávky v Raven byly o propouštění dodavatelů zajišťování kvality – pracovníků, kteří byli mimo jiné pověřeni zachycováním mezer a jejich odstraňováním – mnozí uvnitř i vně společnosti pravděpodobně poukazují na tento problém jako na důkaz toho, proč jsou pracovníci zabezpečování kvality takoví. Důležité.

Od 4. ledna Al Ahli Bank of Kuwait Workers Alliance Potvrdila, že stávky vstoupily do třetího týdne, Řekl, že vedení neposkytlo žádnou odpověď. Nový dopis od Raven’s Department of Quality Assurance vyzval k diskusi o propouštění a zopakoval požadavky na role na plný úvazek pro všechny pracovníky QA, včetně těch dodavatelů, které minulý měsíc opustil.

Jared Moore je spisovatel na volné noze pro IGN. můžete to sledovat Cvrlikání.