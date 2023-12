Jak bezpečně spadnout, když je vám více než 65 let

Rozložte svou plochu

„Když učím studenty, jak padat, učí se to dělat bez použití rukou, protože to jsou první části těla, které se při dopadu na zem zraní,“ říká. Petrides. Opakovaný trénink znamená, že teď dělá totéž, instinktivně: „Jednou jsem šel na večeři s přáteli a šel jsem po silnici, když jsem najednou zakopl o rozbité prkno a upadl dopředu. Převalil jsem se a vstal, aniž bych vytáhl ruce.“ mých kapes, a to byl můj důkaz, že to fungovalo!“

Ačkoli většina z nás nemůže a neměla by jít v Petridesových stopách, můžeme těžit z rozvoje alternativních strategií k nejběžnějšímu ochrannému mechanismu – natažení paží.

Toto instinktivní gesto chrání naši hlavu, ale zabraňuje dopadům pádů na zápěstí, čímž se vystavujeme riziku zlomeniny. Tento zlozvyk má dokonce svou zkratku – „foosh“ nebo „padat na natažené ruce“. Co bychom měli dělat místo toho? Rozložte dopad svého pádu na co největší plochu, navrhuje MacDonald.

Padat dozadu? Jakmile váš zadek dopadne na zem, otočte se vzad s hybností. Když se váš bederní pás dotkne země, měli byste spustit paže dolů tak, aby se celou délkou dotýkaly země a šok se rozložil po jejich délce. „Spodní část zad, paže,“ shrnuje MacDonald. „Vytváříte velkou plochu a rozptylujete energii pádu přes ni.“

Padat dopředu? Chcete, aby délka vašeho předloktí – „od konečků prstů k lokti“ – byla plochá v kontaktu s podlahou, nejen s rukama. Tyto techniky, spolu s načasováním a pořadím, ve kterém je provádíte, jsou popsány v nové show Finding Your Feet, vysvětluje MacDonald. Navrhuje, že nejlepší, co můžete udělat, je oslovit místní judo klub, zjistit, zda to již nabízejí, a učit se od odborníka.

Lehněte si na bok

Dalším způsobem, jak snížit riziko zranění, je zkusit přistát na vaší straně, říká Petrides. Jeho radu zopakoval přední fyzioterapeut Sam Bhead, který pracuje v rámci NHS a ministerstva zdravotnictví samaJe také instruktorem Pilates.

„Pokud si uvědomíte, že ztrácíte rovnováhu a nemůžete to napravit, pád na bok znamená, že dopadáte spíše na měkké tkáně než na klouby a kosti,“ říká. Zaměřte se na stranu stehna, hýždě a nadloktí. Ideální pozicí je skončit v zotavovací poloze: „Když padáte, vytočte ruce do strany, zvedněte je, abyste si chránili obličej a zakryli si hlavu.“