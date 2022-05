Nová kamera Street View od Googlu je přenosnější (a vypadá divně atraktivně)

I když tyto kamery umožňovaly Googlu zachytit mnohem více vzdálených míst, bývaly objemné a těžké a vyžadovaly spoustu výpočetního výkonu, který bylo nutné přidat do vozidel Street View.

Google v úterý představil nový fotoaparát Street View, o kterém věří, že usnadní fotografování světa, zejména v odlehlých oblastech, jako jsou malé ostrovy a vrcholky hor. Kamera váží 15 liber (asi jedna desetina hmotnosti současné kamery plus veškerá elektronika vyžadovaná současným fotoaparátem); modulární, takže jej lze v případě potřeby přizpůsobit různými senzory, jako je lidar; Lze jej rychle připevnit na horní část střešního nosiče automobilu, aniž by bylo nutné vůz upravovat (což umožňuje připojení k mnoha typům automobilů).

Stejně jako u současného fotoaparátu Street View obsahuje sedm samostatných fotoaparátů, každý s 20MP senzorem, který dokáže pořizovat 140MP panoramatické fotografie.

Minulý týden poskytl Google CNN Business exkluzivní pohled na nový fotoaparát v garáži společnosti Street View v Mountain View v Kalifornii spolu s prohlídkou řady kamer a vozidel, které Street View v průběhu let používala.

Kamera je pěkná – i na monitor. Má velikost kočky nebo malého psa a horní část je modrá, s bílým kruhem obklopujícím každou z velkých čoček fotoaparátu (které vypadají jako oči velkého hmyzu).

Některé výřezy v plastu z určitých úhlů vypadají, jako by měl malý knírek. Převážná část jeho obdélníkového těla je stříbrné barvy s černými držadly pro snadné přenášení (které přirozeně také vypadají jako malé paže).

Maria Biggsová, která vede tým, který navrhl a postavil novou kameru, uvedla, že její tým se snažil udělat kameru přenosnou, aby ji bylo možné dopravit samostatně, nikoli v celém autě, na různá místa, kde by to bylo možné. čas být spojen s auty. Za tímto účelem byla do nové kamery umístěna elektronika, která byla umístěna na zadním sedadle vozu Street View. Aby se zmenšila elektronika fotoaparátu, řekl Biggs, její tým navrhl napájecí a procesorové desky menší než velikost její ruky. Může být napájen autem nebo připojen přímo k baterii.

Za posledních 15 let Google Street View propojil své kamery i s mnoha jinými věcmi než s automobily – vzpomeňte si na sněžné skútry, kola, batohy, dokonce i ovce – Ve snaze zachytit i místa mimo silnice. (Ovce byly součástí úsilí, které obyvatelé Faerských ostrovů zahájili v roce 2016, aby shromáždili snímky Street View z mnoha ostrovů souostroví.) Bigs uvedl, že přenositelnost nového fotoaparátu bude užitečná pro tyto další typy fotografování a umožní častěji shromažďovat fotografie na vzdálených místech.

Tým Street View testuje novou kameru poblíž svého sídla v Mountain View a plánuje ji začít používat ve velkém v příštím roce.