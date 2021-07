Celtic byl vyřazen z play-off, vstoupil do Evropské ligy

Ve středu pokračovala kvalifikace Ligy mistrů UEFA, která zatím neměla místo ve skupinové fázi a jeden ze skotských gigantů podlehl dánské opozici.

[ MORE: Transfer news: PSG back in for Pogba; Tottenham sign Gil, sell Lamela ]

Celtic 1-2 (AET) (2-3 kg) Midtigland

Celtic vstoupil ve středu do druhé etapy ve velmi nevýhodné situaci (zejména bez gólu venku) – na úrovni 1-1 po první etape a potřebující výhře venku – k postupu do předposledního kvalifikačního kola před skupinovou fází Ligy mistrů.

Callum McGregor to zdál možným – možná ještě pravděpodobnějším – když v 48. minutě skóroval vynikající ranou Ligy mistrů a dal Celtic 1: 0. McGregor ovládal hruď 23 metrů od branky a vstoupil do své levé noha s rychlou rotací a rychlejší spouští.

Ale náskok trval jen 13 minut, než Auer Mabel vyrovnal v 61. minutě. Vítěz se nedostavil v normální hrací době, ale Midtjylland potřeboval pouhé čtyři minuty času navíc, aby vytvořil náskok, kterého se nikdy nevzdají. Rafael Onedica trefil těsnou branku Scotta Payna za 94 minut.

V důsledku svých nedostatků v kvalifikaci Ligy mistrů nyní Celtic zamíří do třetí (a předposlední) kvalifikace Evropské ligy, kde příští týden narazí na českou stranu Jablonec.

Scottish Rangers a Glasgow se připravují na vstup do kvalifikace Ligy mistrů v příštím kole, kde čelí švédskému Malmö.

Úplné výsledky kvalifikace Ligy mistrů UEFA (celkem)

Keltský 2-3 Střední Jutsko

Eindhoven Eindhoven 7-2 Galatasaray

Olympiacos 2-0 Hledáme Baku

Rapid Vídeň 2-3 Sparta Praha

Dinamo Záhřeb 3-0 Omonia

Slovan Bratislava 2-3 Mladí kluci

Legia Varšava 3-1 Flora

Ashkert 1-4 Šerif z Tiraspolu

kirati 2-6 Rudá hvězda Bělehrad

Lincoln Red Orcs 1-4 dřevák

Malmö 4-3 Hongkong

Ferencvaros 5-1 Zelkeris

ale 1-3 Ludogorec Razgrad

Nejnovější zprávy z anglické Premier League

Sledujte @AndyEdMLS