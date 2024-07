Úniky o ceně a datu vydání Google Pixel Buds Pro 2

Začátkem tohoto týdne jsme se dozvěděli o designu Pixel Buds Pro 2 a nový únik odhalil potenciální cenu.

podle NabídkyPodle The Verge, které dříve unikly ceny řady Pixel 9 a Pixel Watch 3, budou Pixel Buds Pro 2 za cenu 229 $, 219 GBP nebo 249 EUR. Stojí za zmínku, že ve Spojených státech existují ceny poté, co byly informace z tohoto zdroje dříve omezeny na evropské maloobchodníky.

To je o 30 dolarů dražší než Pixel Buds Pro za 199 dolarů z roku 2022. (V posledních měsících Google snížil cenu sluchátek na pouhých 139 dolarů.) Pixel Buds Pro 2 však bude stále o 30 dolarů levnější než Pixel Buds Pro 2. AirPods Pro A nadcházející sluchátka Galaxy Buds 3 Pro.

Výměnou za tento mírný nárůst přidal Google do Pixel Buds Pro 2 okřídlené hroty, zatímco samotná sluchátka vypadají menší. Nabíjecí pouzdro by mělo být stejné, i když vedle portu USB-C získáte slot, který může být reproduktorem Find My Device nebo smyčkou na šňůrku.

Mezitím se uvádí, že oficiální názvy barev jsou Hazel (tmavě zelená), Porcelain (tmavě béžová), Wintergreen (světle zelená) a Pivoňka (tmavě růžová).

Konečně tato zpráva stanovuje francouzské datum vydání na 22. srpna, tedy devět dní po Made by Google 2024.