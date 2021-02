Rekordní Williams varoval před „cool kočkou“ v Osace

Serena Williamsová si uvědomuje, že musí zvednout další úroveň proti „úžasné kočce“ Naomi Osaka, aby si udržela svůj sen o zisku 24. grandslamového titulu rovnocenného rekordům, protože se obávala, že se znovu stane obětí japonské superstar.

Dvojice se ve čtvrtek setkala v semifinále tenisového turnaje Australian Open, když v sobotu v play off čelila vítězi 25. nasazené Češky Karolině Moshovové nebo 22. nasazené americké Jennifer Brady.

39letá Williamsová nadále pronásleduje nepolapitelnou značku Margaret Court, která získala 24 hlavních titulů, poté, co prohrála čtyři slamové finále od svého vítězství v Melbourne Parku v roce 2017, když byla těhotná.

Jednou z kontroverzních porážek bylo finále US Open 2018 proti Ósace, kde americká hvězda ztratila bod a zápas poté, co ztratila nervy, když ji varoval před tréninkem.

Osaka někteří fanoušci vypískali a během slavnostního předávání cen plakali a později popsala, co by měl být její slavný okamžik, jako „trochu hořkosladký“.

Oba hráči dospěli k „závěru“ v agonizujícím okamžiku, řekl Williams, který je od té doby viděl v těsném spojení.

Poté, co ve čtvrtfinále porazil druhé semeno Simonu Halepovou, Williams řekl: „Myslím, že jsme oba skončili a natáhli jsme se k sobě.“

„Určitě natáhne ruku a je – ano. Takže mimo pole je to těžké. Myslím, že je to skvělá konkurence a je to úžasná kočka.“

Od té schůzky v New Yorku hráli mezi sebou jen jednou, ve čtvrtfinále Canadian Open 2019, které Williams vyhrál ve dvou setech.

Pokud se jí podaří předjet třetí nasazenou Osaku, nemusí mít Williams větší šanci na konečný zisk svého 24. titulu poté, co světovou jedničku Ashley Bartyovou zasáhlo překvapení Machova ve čtvrtfinále na druhé straně remízy.

Místo toho by čelila buď Češce, nebo Bradymu, přičemž ani jeden z nich se nedostal do grandslamového finále – ve srovnání s 33 zápasy Williamsu, který byl letos zatím v klasické formě.

Příběh pokračuje

– “Je to Serena” –

Ale Osaka byla první a 10. nasazený Williams nebral nic jako samozřejmost.

„Je zřejmé, že mám neuvěřitelného protivníka, takže by bylo hezké pořád vylepšovat svou hru. Budu muset,“ řekla.

„Je to velmi silná hráčka. Cítím, že dělá všechno dobře. Má dobré podání, má skvělý návrat, je silná na obou stranách.“

Osaka, která předstihla tchajwanskou veteránku Hsieh Su Wei, aby zajistila zápas, má zájem přidat své tři grandslamové tituly poté, co vyhrála Flushing Meadows v roce 2018 a loni a Melbourne v roce 2019.

„Vždycky sleduji zápasy Sereny,“ připustila, když se jí zeptala, jestli plánuje udělat nějaké domácí úkoly na své soupeřce.

„Vyrostl jsem a sledoval Serenu, Federera a Nadala. Je to prostě spíše zvyk než cokoli jiného. Ale mám pocit, že to všichni na turnaji sledují.“

Navzdory tomu, že porazila Williamse ve finále US Open 2018, 23letá žena přiznává, že se stále cítí „opravdu vyděšená, když ji vidím na druhé straně hřiště.“

„To je Serena,“ vysvětlila.

Brady bude v dalších semifinále čelit Machově, přičemž jeden z nich zajistil své první grandslamové finále.

Machová, která byla osvěžena od své nespokojenosti s Bartym, uvedla, že si všimla „velmi velkých a rychlých zásahů“ při jejich předchozím setkání, když v roce 2019 porazila Američanku v Praze.

„Určitě to bude těžká bitva,“ řekla o Bradym, který po loňském US Open srazil svou krajanku Jessicu Bigulu do druhého semifinále.

„Myslím, že budu muset s sebou přivést svůj první zápas, protože hraje opravdu skvělé zápasy a má dobrou sezónu.“

MP / tis