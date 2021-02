Whodunnit ovládá malý italský ostrov po desítkách loupeží | Itálie

Desítky pečlivě plánovaných krádeží na vzdáleném ostrově; Všichni obyvatelé jsou potenciální podezřelí. Při vyšetřování vhodném pro vyšetřování Agathy Christie musí Hercules Poirot, tři policisté na Capraii, ostrově u Toskánska, opatrně šlapat, když hledají viníky mezi populací asi 400.

Novinám to řekla starostka ostrova Marida Bessi Corriere della Sera Ve spojované společnosti, kde se na sebe přátelé a sousedé podezřívavě dívají, se již objevují trhliny.

Většina krádeží vloupáním do domů a obchodů se odehrává během zimy, kdy návštěvníci chybí na ostrově, který je blíže Korsice než pevnině. Itálie Lze se k němu dostat pouze lodí, pokud to počasí dovolí. Při posledním incidentu zloději deaktivovali CCTV kameru v obchodě s tabákem, než z trezoru vzali 60 000 eur (52 000 liber).

V listopadu také vnikli do domu viceprimátora Fabia Mazziho a ukradli trezor obsahující hotovost a šperky ukryté v nějakém nábytku. „Je to velmi smutné, protože existuje pocit, že v rodině je zloděj,“ řekl Mazi novinám. „Udeřili ve správný den, protože věděli, že půjdu na návštěvu do Pisy. Znali dům velmi dobře.“

Většina obyvatel si své peníze nechává ve svých domovech, protože loni byla uzavřena jediná banka na ostrově. Rozbitá CCTV kamera v krabici se ukázala být dalším kamenem úrazu ve vyšetřování.

Bessi uvedl, že vyšetřování dosud vedlo k mnoha teoriím, ale bez důkazů. „Tři policisté na ostrově jsou velmi dobří, dělají vše, co mohou,“ řekla Corriere. „Musí však mít více vyšetřovacích nástrojů, jinak to bude nevyřešitelný příběh o trestné činnosti.“

Trestající kolonie obsadila do roku 1986 dvě třetiny ostrova o rozloze 19 čtverečních kilometrů a obyvatelé žili v míru až do nedávných loupeží. Populace se v létě zvětšuje na přibližně 4 000.

„Nebezpečí nyní spočívá v tom, že bude poškozen smysl pro komunitu, který jsme vždy měli,“ řekla Bessi.