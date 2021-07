Fotoaparát Google naznačuje rozlišení Pixel 6, 6 Pro a další

Navzdory četným únikům stále existuje několik věcí, které nevíme o nadcházejících telefonech Pixel 6 a 6 Pro. Nejnovější aktualizace fotoaparátu Google nabízí určitý pohled na specifikace řady Pixel 6, včetně rozlišení obrazovky, blesku selfie fotoaparátu a dalších.

O aplikaci APK Insight: V tomto příspěvku „APK Insight“ jsme rozbalili nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android se nazývají soubory APK), můžeme v této nápovědě vidět různé řádky kódu v možných budoucích funkcích. Pamatujte, že Google může nebo nemusí tyto funkce dodávat vůbec, a naše interpretace toho, o co jde, může být neúplná. Pokusíme se však umožnit těm, kteří se chystají dokončit, aby vám ukázali, jak by vypadali, kdyby si účtovali poplatek. S ohledem na to pokračujte v čtení.

Příběhy fotoaparátů Pixel 6

dříve v tomto roce, informovat nás Na základě aplikace Fotoaparát Google Pixel 6 přijme středový otvor pro selfie kameru, což je detail, který se od té doby osvědčil při vykreslování telefonů. S Google Camera 8.3, která se nyní zavádí jako součást Android 12 Beta 3, najdeme více o řadě fotoaparátů Pixel 6.

Rozlišení obrazovky

Nejprve v kódu zabývajícím se umístěním přední kamery ve vztahu k vaší obrazovce zjistíme, že selfie kamera Pixel 6 by měla být 540px od levého okraje. Mezitím Pixel 6 Pro – nebo Pixel 6 XLPodle toho, koho se zeptáte – přední kamera bude umístěna 722 pixelů zleva.

Za předpokladu, že tyto selfie kamery budou umístěny ve středu telefonu, můžeme spekulovat, že rozlišení Pixel 6 by mělo být 1080p, zatímco Pixel 6 Pro by mělo být něco přes 1440p.

Pixel 5 dnes

Maketa Pixel 6

Pixel 6 XL Mockup

Pokud jde o samotnou díru, dříve jsme oznámili, že Pixel 6 bude mít o něco menší otvor pro selfie kameru – průměr 55 pixelů, oproti 65 na Pixel 5. S nedávnou aktualizací Google Camera na Google Camera zjistíme, že Pixel 6 Pro bude ve skutečnosti na Větší Otvor na obrazovce přední kamery – úhlopříčka 70 pixelů, proti 65.

4K selfie videa

Když jsme se ponořili hlouběji do toho, proč je clona selfie kamery větší, zjistili jsme, že Pixel 6 Pro má speciální funkci „p21_front_setup“, která u menšího Pixel 6 nebyla povolena. Na základě toho jsme byli schopni potvrdit, že pouze Pixel 6 Pro bude schopen nahrávat 4K selfie videa, což je funkce, kterou jsme Zmínil jsem se dříve v.

přední blesk?

Kamkoli ve funkcích řady Pixel 6 existují důkazy, že Google možná přidává přední LED blesk. V současné době vám Fotoaparát Google může poskytnout béžový efekt blesku zesvětlením obrazovky. Místo toho se Pixel 6 připravuje na „přední baterku“, což by podle nás mohlo být slušným bleskem pro vaši selfie kameru.

Zatímco vestavěné selfie světlo je v Androidu téměř neslýchané – s výjimkou některých exotických telefonů, jako je BLU VIVO XL4 – pro některé by to mohlo mít smysl, vzhledem k tomu, jak populární je příslušenství pro selfie osvětlení.

Optimalizujte přiblížení videa

Dalším tipem, který jsme o řadě Pixel 6 zjistili, je, že při nahrávání videí nabídne až 7násobné přiblížení, a to i při nahrávání rychlostí 60 snímků za sekundu. Pro srovnání, loňský Pixel 5 nabízí 3x zoom při 60fps a 5x zoom při 30fps.

5x super zoom?

Jak bylo zmíněno XDA podle Stark 27Ve Fotoaparátu Google existují také odkazy na fotoaparát s „ultra-rozlišením“, který by měl pro připravovaný telefon Pixel poskytovat 5x zoom. Zatímco Nedávné nabídky Poznamenal, že Pixel 6 Pro má tři snímače zadní kamery a my jsme nebyli schopni definitivně propojit tento „ultra“ 5x zoom s jakýmkoli konkrétním telefonem.

Žádné super přesné přiblížení?

cizinec , “SABER_ALLOWEDCož znamená, že podpis Super Res Zoom řady Pixel – který využívá strojové učení k vyplnění detailů obrázků, jako byste měli objektiv se zoomem – nemusí být na Pixel 6 aktivován. Svým způsobem to může mít smysl, protože řada Pixel se v současné době říká, že 6 nabízí významnou aktualizaci hardwaru fotoaparátu, včetně dříve zmíněného snímače „ultratele“.

Našli jsme však celou řadu dalších funkcí souvisejících se strojovým učením povolených pro Pixel 6, takže je možné, že „Sabre“ bude jednoduše nahrazen novou verzí Super Res Zoom.

Děkuji za Dekompilátor JEB, čehož využívají někteří disasembleri APK Insight.

