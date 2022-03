Novinky a fámy z rušného pondělí

Opět je tu den uzávěrky NHL s celou řadou obchodů uzavřených v předchozích dnech.

Florida Panthers získala útočníka Clauda Girouda a obránce Bena Chirouta. Colorado Avalanche získalo obránce Joshe Mansona a útočníka Nico Storma. Boston Bruins posílili svou obranu akvizicí Hampuse Lindholma a poté s ním podepsali šestiletý kontrakt na 52 milionů dolarů. Toronto Maple Leafs odpovědělo uzavřením smlouvy s obráncem Markem Giordanem.

Loni nastala podobná situace, ale Washington Capitals a Detroit Red Wings zahájily svůj starý hokejový obchod, který zahrnuje Anthony Mantha a Jacoba Franu.

Sledujte nás ještě dnes pro nabídky a analýzu. Předchozí nabídky naleznete zde.

Maple Leafs o víkendu podepsali zlatého finského olympijského medailistu Harryho Satriho, ale ten musel nejprve projít výjimkami a byl nárokovali vlci. Ústupky zrušil brankář Maple Leafs Peter Mrázek, který se v poslední době trápil.

Skvěle zapadne do skupiny lavinových útočníků a je to omezený volný hráč. Zabíjí také penalty, což je jedna z oblastí, kde potřebuje Colorado zlepšení. Kanaďané získali zpět obránce Justina Barrona, jednoho z nejlepších potenciálních hráčů laviny a výběr pro rok 2024 pro druhé kolo.

Leddyho -33 hodnocení v Red Wings je trochu složité, ale je mobilní a může pomoci hrát tvrdě, navíc má zkušenosti ze 121 zápasů v play off, které zahrnují Stanley Cup s Blackhawks a v minulosti opakované cesty do semifinále. dvě sezóny s Islanders.

hluboký pohyb. Brown má 6-5, 221 a průměrně hrával se Senators asi 14 minut zápasu. Ottawa získává křídelníka Zacha Seneshina, bývalého hráče prvního kola, který odehrál pouze 14 zápasů National Hockey League. Týmy si také vyměnily tipy ve spodním kole.

The Wild to zveřejnili a Black Hawks o Fleurym tweetovali: „Fantastický hráč. Děkuji za všechno.“ Výplata je podmíněným výběrem z prvního kola.

Justin Brown je zkušený obránce s prošlou dohodou. Zdá se, že New York je napravo s Adamem Foxem, Jacobem Tropou a Bradenem Schneiderem, takže bude zajímavé sledovat, jak do toho zapadne Brown a jestli to znamená, že Sneijder je mimo tým, nebo je někdo na jeho straně nebo se chystá další dohoda. .

V návaznosti na Wildovu akvizici Marca-Andre Fleuryho, Wild najímá záložního brankáře Kaapo Kahkonena do Sharks pro silného obránce Jacoba Middletona, podle Sportsnet. Kahkonen je omezený volný hráč, který může osvobodit žraloky, aby vyměnil brankáře Jamese Reimera. Middleton je druhým hráčem Brave, kterého Wild přidal po předchozí akvizici Nicolase Deslaurierse.

Wild si v této sezóně prošel řadou brankářských problémů, Florey získal tři prsteny o Stanley Cup a další dvě cesty do finále, navíc v minulé sezóně vyhrál Vezina Cup. Měl svůj názor na to, kam šel, takže musel hodně věřit v divočinu a vidět generálního manažera Billa Guerina, svého bývalého spoluhráče z Penguins. Informoval o tom list Athletic Rezervní brankář Kapo Kahkkonen bude vyměněn v samostatné dohodě.

Coyotes získávají od Jets práva na útočníka státu Minnesota a amerického olympijského útočníka Nathana Smithe. Do finále Hobby Baker se dostal se 49 body ve 34 zápasech. Do Arizony míří také smlouva Briana Littlea (zbývají 2 roky na zhruba 5,3 milionu dolarů ročně). Od sezony 2019-20 hrál kvůli zranění hlavy málo. Letadla dostanou výběr ve čtvrtém kole v roce 2022.

Johanssona, který hrál za Capitals 2010-2017, získal Kraken podle agentury Associated Press. Poskytuje asistenci Capitals, kteří v této sezóně utrpěli sérii zranění v předních řadách. Kraken vede útočníka Daniela Springa, ve čtvrtém kole v roce 2022 a šestý v roce 2023. Kraken drží 50 procent Johanssonova platu. Toto léto je to neomezený bezplatný klient.

Coyotes se vzdali svého výběru v roce 2022 ve druhém kole za práva na nepodepsaného centra Boston College, který má ve 24 zápasech 33 bodů. Hrál také za Kanadu na olympijských hrách v Pekingu. Wild ho vzali ve třetím kole draftu 2018.

Anton Forsberg získal tříletou smlouvu v hodnotě 8,25 milionu dolarů, což ho vyřadilo z obchodního trhu.

Boston oznámila, že znovu podepsala Jake DeBrusk na dvouleté prodloužení o 8 milionů dolarů. Požádal o obchod, takže by tento podpis mohl být předzvěstí dohody?

Piloti mohou být v klidu

Philadelphia dokončila velký obchod V sobotu výměnou Clauda Girouda před Panthers. Obránce Justin Braun je jmenován neomezeným volným hráčem. Také mezi komentátory UFA: útočník Derek Brassard a obránce Keith Yandel, oba by mohli být užiteční pronájmy.

V ponuré sezóně v Arizoně byl Karel Vimelka vzácným světlým bodem. Ušetřil 0,905 ve 36 hrách, ale jeho výkon od 3. března byl hvězdný s více než 0,923 úsporami ve čtyřech z posledních pěti startů. Darren Dreger z TSN Suspendovaný omezený volný hráč říká, že podepíše tříleté prodloužení s průměrnou roční hodnotou 2,725 milionu dolarů.

Co dalšího čeká Winnipeg Jets?

Jets, šestí v Central Division, byli v této sezóně zklamáním. Ale mají mnoho hráčů, kteří mohou být chytrými doplňky soupeřů v play off. Na prvním místě tohoto seznamu jsou útočníci Andrew Cope a Paul Stastney. Oba jsou v uzavřených obchodech.

Bruins potřebovali pozici ve druhé sérii od návratu Davida Craigieho do České republiky, ale jejich rozhodnutí rozdělit první sérii se vyplatilo.

Washington Capitals se musí rozhodnout, zda je v play off mohou odvézt brankáři Vítek Vaneshk a Ilja Samsonov. Kromě toho se zabývají infekčními problémy.

Otazníkem je i cíl Edmontonu Oilers. Brankář Minnesoty Wild Cam Talbot otočil, ale Kabu Kahkkonen přišel o šest hráčů v řadě.

St. Louis Blues mohou využít pomoc na Blue Line.

New York Rangers mají dostatek prostoru, pokud chtějí přidat na své útočné hloubce Po akvizici Franka Vatrana.

kdo zbyl?

-Brankář Chicaga Blackhawks Marc-Andre Fleury je suspendovaný neomezený volný hráč, ale má velké slovo v tom, zda byl nebo nebyl rozdán.

Útočník Arizony Coyos Phil Kessel má dva prsteny pro Stanley Cup.

Bránící kojot Jacob Chicheron by mohl mít velkou výplatu, pokud bude souhlasit, protože je mu 23 a podepsal smlouvu na rok 2024-25 za cenu 4,6 milionu dolarů.

– Calvin De Haan z Chicaga přidá hloubku obrany. Stejně tak Justin Brown, Nick Leddy a Flyers z Red Wings, kteří byli z kádru vynecháni.

– Útočník Jake DeBrusk požádal Bruinse o dohodu.

– Útočník Al Jazira Cal Clatterbuck i obránce Andy Green byli v neděli z kádru vynecháni, ačkoli trenér Barry Trotz řekl, že to bylo už kvůli údržbě.