Řízení mise NASA Sledujte kreativní cestu na Marsu

Geniální vrtulník stojící na povrchu Marsu, vyfotografovaný Persevering Roverem. obrázek : NASA / Jet Propulsion Laboratory- California Institute of Technology / Arizona State University

Agentura NASA Vrtulníková zdatnost Pokusí se o let na rudé planetě v pondělí brzy ráno a vy budete moci naživo sledovat, jak tým NASA sleduje tento historický test z řídícího střediska mise.

Pokud čtyři nohy tohoto malého vrtulníku o hmotnosti 4 libry (1,8 kg) opustí povrch Marsu, bude to poprvé, co NASA – nebo jakákoli jiná kosmická agentura – úspěšně prozkoumala řízený let mimozemské planety. Úspěch nabídne průzkumu Rudé planety zcela nový rozměr.

Živé vysílání můžete sledovat níže od pondělí 12. dubna od 3:30 EST (12:30 PDT). Doufá v to později v pondělí.

Alternativně můžete sledovat Aplikace NASAA Youtube, A Sociální síť Facebook. Pro ty na západní polokouli to není nejlepší čas na probuzení, ale NASA uspořádá zpravodajský briefing, který bude diskutovat o předběžných výsledcích letu v 11:00 EST (8:00 PDT) ve stejný den.

A co je nejdůležitější, aktuální rozvrh se může změnit „jak inženýři pracují s nasazením, předběžnými kontrolami a umístěním vozidla pro vytrvalost a kreativitu“ Podle toho Pro NASA. Aktualizace plánování lze sledovat ve službě Watch Online pro vrtulník webová stránka.

Tým v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA rovněž posoudí rychlosti větru v místě přistání Octavia Butler a množství energie dostupné pro Ingenuity při jeho letu, řekl v pátek novinářům Mi Ong, projektový manažer společnosti Ingenuity. Amelia Kuhn, inženýrka pro testovací místnost kreativity, uvedla, že vrtulník byl testován v širokém spektru potenciálních větrných podmínek, ale neexistuje dokonalý způsob simulace podmínek na Marsu.

Vynalézavost, celá na samotě, stojící na „svém letišti“. obrázek : NASA / Jet Propulsion Laboratory- California Institute of Technology / Arizona State University

Během zkoušek na zemi byl prototyp vystaven větru, který foukal rychlostí 10 až 11 metrů za sekundu a měl by být silnější, než se očekávalo uvnitř kráteru Jezero, vysvětlil Quon na páteční tiskové konferenci.

Perseverance Wagon po kontaktu s vrtulníkem předá výsledky letových zkoušek obíhajícímu vozidlu, které následně předá data řídícím misí na zemi. Během tiskové konference Tim Canham, vedoucí inovačních operací JPL, uvedl, že bychom měli očekávat 40sekundová data, protože to je očekávané trvání zahajovacího zkušebního letu.

Fotografie zobrazující výkon kamery Ingenuity s vysokým rozlišením. obrázek : NASA / Jet Propulsion Laboratory- California Institute of Technology / Arizona State University

Canham uvedl, že kreativita je vybavena fotoaparátem směřujícím dolů, který bude pořizovat snímky během letu. Tým očekává, že nejprve obdrží zrnité černobílé fotografie, po nichž budou v příštích dnech následovat obrázky ve vysokém rozlišení. Fotografováním 30krát každou sekundu dodal, že kamera vynalézavosti bude kromě historie letu fungovat také jako jakýsi výškoměr a bude pomáhat plánovačům misí při určování polohy přistání vrtulníku.

Vytrvalostní vozík se pokusí zachytit fotografie zkušebního letu Ingenuity, což udělá s kamerou Mastcam-Z. Elsa Jensen, vedoucí provozu uplinků Mastcam-Z, uvedla, že její tým zkouší na zkušební let, ale varoval, že obrázky nemusí být skvělé, vzhledem k tomu, že o nic podobného již dříve nedošlo a že to tam musí být. “ “” vysvětlila v pátek. Zajímavé je, že Canham uvedl, že vytrvalostní mikrofony lze použít k zachycení zvuků kreativity během letu během následujících testů.

Vynalézavost byla vynesena na povrch minulý víkend a ona nyní stojí na všech čtyřech nohách. Vrtulník byl na cestě na Mars umístěn daleko na spodní straně roveru, ale stroj nyní žije sám, úspěšně dobíjí baterie pomocí solárních panelů a podle Onga komunikuje se svým šestikolovým partnerem. Milníky byly dosaženy tento týden, kdy byly spuštěny a otestovány čtyři rotační lopatky vrtulníku při rychlostech 50 ot / min a 2400 ot / min.

Obě sady lopatek se otáčejí opačně a byly pečlivě vyladěny tak, aby maximalizovaly vztlak v řídkém vzduchu na Marsu. Ong uvedl, že lopatky kreativity nejsou něčím, co „sundá z police“. Každá ultralehká čepel váží asi 35 gramů a má pěnové jádro s víčkem z uhlíkových vláken. Dodala, že cílem designu je zajistit tuhost, pevnost a lehkost. Během zahajovacího letu se rotory Ingenuity budou otáčet zuřivou rychlostí 2 537 ot./min. Vysoká rychlost cirkulace souvisí s marťanskou atmosférou, která je pouze 1% zemské atmosféry.

Ong uvedl, že tento projekt nebyl proveditelný 10 nebo Před 15 lety měli inženýři pouze technologii otáčení lopatek při takových vysokých rychlostech, používání nezávislých bleskových mikrokontrolérů pro lopatky rotoru za letu a navrhování vozidel, která vydrží extrémní podmínky. Podmínky na Marsu.

Bez ohledu na to, co se během letu stane, Ong řekl: „Učíme se, úspěch nebo neúspěch.“ Během přistání si všimla chmurné vyhlídky na obratnost. B protože vrtulník nemá žádný způsob, jak se sám napravit, takový vývoj by projekt skutečně zastavil. Ong uvedl, že technická demonstrace je o „přidání atmosférického rozměru“ do sady nástrojů pro průzkum Marsu NASA. Jak zdůrazňuje Canham, testovací obrázky by samozřejmě byly hezké, ale primárním cílem mise je získání letových údajů.

Měla by cesta proběhnout dobře? Obratnost přistane na všech čtyřech stopách a NASA bude vrtulník dále testovat po dobu 30 marťanských dnů neboli dnů Marsu.