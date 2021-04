Vylepšená verze PC Metro Exodus mimo příští týden, NVIDIA RTX 3080 překonává AMD RX 6800 XT

Stala se první počítačovou hrou, která vyžadovala sledování paprsků GPU téměř tady, jak odhalily hry 4A Vylepšená edice Metro Exodus Dorazí příští týden. Pro ty, kteří to nedodrželi, se jedná o zcela novou vizuálně upgradovanou verzi Metro Exodus, která bude volně k dispozici všem současným majitelům her, i když ke spuštění budete znovu potřebovat kartu NVIDIA RTX nebo AMD RX 6700 a vyšší to. Verze hry se také později objeví na konzolách nové generace.

Pokud chcete získat přehled o Metro Exodus Enhanced Edition, než vyjde příští týden, Technologie míří do Digital Foundry Právě sestavili rozsáhlé video, které předvádí některé docela skvělé vizuály. Tato hra bude také fungovat jako dosud nejlepší zátěžový test pro technologie NVIDIA a AMD ray-tracing a podle majitelů DF je první z nich před námi. V zásadě NVIDIA GeForce RTX 3080 také pracuje při 1440p a nastavení ultra-ray tracingu, jako je AMD RX 6800 XT při normálním nastavení. Díky nastavení 1440p i prémiovému nastavení překonává RTX 3080 výkon RX 6800 XT až o 50 procent. Podívejte se níže na celé video Digital Foundry Metro Exodus Enhanced Edition (srovnání RTX 3080 / RX 6800 XT projde asi 37 minutami).

Jste nadšeni z edice Metro Exodus Enhanced Edition? Tady je to, co ke spuštění hry potřebujete …

minimální

Rozlišení / výkon: 1080p / 45fps

Nastavení vizuální kvality: Normální

Nastavení kvality paprskového sledování: Normální

Operační systém: Windows 10 (20 H2)

Jádra CPU: 4 jádra + HT

RAM: 8 GB

Grafický procesor: NVIDIA RTX 2060

DirectX: 12

Doporučeno

Rozlišení / výkon: 1080p / 60fps

Nastavení vizuální kvality: Vysoká

Nastavení kvality paprskového sledování: vysoká

Operační systém: Windows 10 (20 H2)

Jádra CPU: 8 jader

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA RTX 2070 / RTX 3060 / AMD RX 6700 XT

DirectX: 12

vysoký

AMD roste ve fiskálním roce 2021 Q1 s růstem tržeb o 93%

Rozlišení / výkon: 1440p / 60fps

Nastavení vizuální kvality: Ultra

Nastavení kvality paprskového sledování: vysoká

Operační systém: Windows 10 (20 H2)

Jádra CPU: 8 jader

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT

DirectX: 12

Super

Rozlišení / výkon: 4K / 30fps

Nastavení vizuální kvality: Ultra

Nastavení kvality paprskového sledování: vysoká

Operační systém: Windows 10 (20 H2)

Jádra CPU: 8 jader

RAM: 16 GB

Grafický procesor: NVIDIA 3080 / AMD TX 6900 XT

DirectX: 12

RTX Extreme

Rozlišení / výkon: 4K / 60fps

Nastavení vizuální kvality: extrémní

Nastavení kvality paprskového sledování: Ultra

Operační systém: Windows 10 (20 H2)

Jádra CPU: 8 jader

RAM: 16 GB

Grafický procesor: NVIDIA RTX 3090

DirectX: 12

Vylepšené verze Metro Exodus budou k dispozici ve většině hlavních frontách počítačových obchodů 6. května. Vydání Xbox Series X / S a PS5 dorazí později v tomto roce.