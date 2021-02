Americká vesmírná agentura přejmenovala své sídlo v hlavním městě poté, co Mary Jackson, první černošská inženýrka v NASA, oslavila báseň o „cestě na Mars“, i když agentura odložila svůj plánovaný návrat na Měsíc.

Dlouhý právě volal „Ústředí NASA, Budova Washington DC byla v pátek oficiálně přejmenována na Jacksonovu počest. V roce 1958 se stala první černou ženskou technikkou vesmírné agentury, sedm let poté, co se připojila ke svému předchůdci, Národnímu poradnímu výboru pro letectví (NACA).

„Cestu na Mars pochopí jen černošští Američané.“ – Básník a pedagog Nikki Giovanni čte úryvek z „Quilting the Black-Eyed Pea“, aby otevřel označení dne pro budovu ústředí NASA pro Mary W. Jackson, první afroamerickou ženskou inženýrku. pic.twitter.com/MKY1J0V6cu – NASA (@ NASA) 26. února 2021

Zatímco Jackson zemřel v roce 2005 a nebylo známo, že během svého života pracovala na jakýchkoli projektech souvisejících s Marsem, básník Nikki Giovanni vzdal hold inženýrovi a oslavil křest budovy básní o „Jdi na Mars.“

Protože „Máme rakety, palivo, peníze a tak.“ Giovanni řekl, že NASA konečně začne znovu vysílat lidi na Měsíc. Jediným důvodem, proč se NASA drží zpátky, je její nedostatečná kontrola – „Nevědí, jestli to, co posílají, bude to, co si vezmou zpět.“ Ona řekla.

Cesta na Mars může být pochopena pouze černými Američany

Není to první krok, pokud jde o změnu kultury pojmenování v NASA. V roce 2019 agentura odhalila projekt Artemis jako rovnocennější doplněk k misím Apollo, jehož cílem je poslat první ženu (a prvního muže za 50 let) na Měsíc do roku 2024. Trumpova administrativa však přestala praktikovat kladné akční hry s posádkou, která ještě nebyla vybrána.





NASA říká, že Měsíc do roku 2024 již “ není realistický ”, ale program Artemis zachoval i přes nedostatek finančních prostředků.







NASA opakovaně odkládá kritické termíny pro Artemis, což bude vyžadovat zcela nová zařízení a rozsáhlé testování pro příští generaci Zařízení pro přistání na Měsíci. Přestože termín 2024 byl již do konce roku 2020 považován za optimistický, nedávný vývoj je téměř nemožný. Kongres do značné míry popřel program financování, který NASA považovala za nezbytný, a vyčlenil pouze 850 milionů USD na poslední účet výdajů ve srovnání s 3,2 miliardy USD, které agentura požadovala.

Výsledkem je, že agentura na konci ledna v tichosti odložila harmonogram distribuce kontraktů na přistání na Měsíci o dva měsíce, přičemž trvala na tom, že je zapotřebí více času na rozhodnutí, které návrhy systémů přistání na lidské zdroje budou nadále dostávat financování. Zatímco Blue Origin, SpaceX a Dynetics všichni soutěží o tuto práci, nyní mají do konce dubna předložit své návrhy, což NASA doufá, že umožní ‘Hladký přechod’ Do další fáze projektu.

Předchozí administrativa USA podepsala v říjnu smlouvu o rozdělení „Použití Měsíce, Marsu, komet a asteroidů pro mírové účely“ Spolu s dalšími sedmi zeměmi, s výjimkou Ruska a Číny, které mají více zkušeností s průzkumem Měsíce. Prezident Donald Trump se zdá být nadšený militarizací vesmíru svou vesmírnou mocí, ale není jasné, do jaké míry plánuje jeho nástupce Joe Biden pokračovat v tomto projektu, který, jak se zdálo, zaručeně půjde proti Smlouvě o vesmíru z roku 1967 proměnou vesmíru v pole. Bitva – nebo dokonce mimozemské NATO.

Samotný Biden byl relativně tichý ohledně snů svého předchůdce o průzkumu a vykořisťování vesmíru a po své inauguraci ztratil jen málo času, než vyslal do Sýrie další americké síly. Vzhledem k ustavené Radě jestřábů se zdá, že se prezident méně zajímá o bojování ve vesmíru než o tradici svých předchůdců – bojování na Středním východě.

