Toto jsou právě teď nejčastější příznaky COVID: studium

Příběh na první pohled

Viry se vyvíjejí v průběhu času.

Nejnovější příznaky COVID-19 jsou spojeny se dvěma novými dominantními podvariantami – BQ.1 a BQ.1.1 – které nyní tvoří většinu hlášených případů ve Spojených státech.

Nejčastěji hlášeným příznakem byla bolest v krku, následovala rýma a ucpaný nos.

(NEXSTAR) — Stejně jako u každého viru se příznaky COVID změnily a nová studie ukazuje, že se zase docela změnily.

Příznaky viru se mohou změnit z řady důvodů, jako jsou nové vakcíny a varianty. Když se například omikronová subvarianta BA.5 stala dominantním kmenem ve Spojených státech, pacienti s COVID začali Hláste často silnou únavu Menší ztráta chuti nebo vůně.

Nové příznaky jsou spojeny s novými dominantními podvariantami – BQ.1 a BQ.1.1 nyní tvoří většinu hlášených případů ve Spojených státech, podle Centrum pro kontrolu nemocí.

The Zdravotní studie ZOE – Společné úsilí výzkumníků z Massachusetts General Hospital, Harvard TH Chan School of Public Health, King’s College London, Stanford University School of Medicine a aplikace ZOE Health – Share Aktualizovaný seznam Jeden z hlavních příznaků COVID, který v současnosti účastníci uvedli minulý týden.

Po přezkoumání údajů od účastníků pozitivní studie COVID za 30 dní před 5. prosincem vědci zjistili, že nejčastěji hlášeným příznakem byla bolest v krku, po níž následovala rýma a ucpaný nos.

Zde je 10 nejčastějších hlášených příznaků COVID pozorovaných ve studii ZOE Health Study od začátku listopadu:

Bolest krku Rýma Zablokovaný vztek kýchnutí Kašel bez hlenu Bolest hlavy Kašel s hlenem chraplák Svalové bolesti a bolesti Změněný čich

Kromě kýchání a chrapotu jsou všechny tyto příznaky spojeny s COVID od začátku pandemie. Objeví se data CDC. V tomto seznamu výrazně chybí ve srovnání se současným pokyny CDC Jsou to příznaky průjmu, nevolnosti nebo zvracení spojené s gastrointestinálním traktem a některé z „klasických“ příznaků: ztráta čichu, dušnost a horečka.

Podle ZOE byly klasické příznaky hlášeny méně často u nových pacientů s COVID. V říjnové zprávě byla uvedena ZOE Častým příznakem je horečka Pro neočkované pacienty s COVID. Nedávné rozdělení příznaků na základě stavu očkování nebylo okamžitě k dispozici.

Příznaky COVID jsou také podobné těm chřipka a RSV. Všechny tři respirační viry – v současné době převládající ve Spojených státech a způsobující „trojitou pandemii“ – mají překrývající se symptomy, s určitými variacemi. Graf z Dětské národní nemocnice nedávno Porovnejte příznaky Související s COVID, chřipkou a RSV na první pohled.

Závažnost příznaků se může lišit od člověka k člověku a léčebné metody závisí na viru. Zatímco zkoumání příznaků je dobrým místem, kde začít, lékaři doporučují testování, aby pomohli informovat o dalších krocích.

Alex Marticho přispěl k této zprávě.