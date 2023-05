Další hrou českého divadla bude Čapkův nadčasový a aktuální příběh o moru a válce. Obrazový kredit: České divadlo.

České divadlo Brno uvádí české hry v angličtině. Tyto hry sahaly od realistických dramat Gabriely Priezové jenifa K Vaňkovým Absurdním hrám Václava Havla. Přichází v květnu: Karla Čapka bílá nemochra o dopadech pandemie a válečných tlacích na několik úrovní společnosti: velmi chudé, střední třídu a politické a vojenské vůdce.

„Hrozivá neznámá nemoc… zaútočila na lidstvo.“ [Meanwhile] Diktátor, generále, vybudoval obrovskou armádu a nemůže zůstat bez práce. Blíží se vyhlášení války.“

Citát by mohl popisovat 20. léta 20. století, ale byl napsán ve 30. letech. Po řádění španělské chřipky a po vzestupu nacistické moci by to byl titulek zpráv. Ve skutečnosti novinář Oswald Bambra psal o premiéře v roce 1937 bílá nemoc v Národním divadle v Praze.

Bílá nemoc je hra o dopadech epidemie a válečných stresech na několik úrovní společnosti: velmi chudé, střední třídu a politické a vojenské vůdce. Obrazový kredit: České divadlo.

Hra byla napsána předtím, než bylo Československo postoupeno nacistickému Německu. Ve hře je nevyléčitelná forma malomocenství, která zabíjí lidi starší padesáti let; Malomocenství pro Shabaka představovalo morální úpadek a úpadek a viděl to u některých vůdců své doby. Hra také odráží jeho názory na to, jak se někteří lidé u moci mohou za každou cenu držet, a na vykořisťování a sbírání peněz, ke kterému může dojít v době konfliktů a strachu.

Karel Čapek je jedním z nejznámějších českých spisovatelů. Žil převážně v Praze, kde 25. prosince 1938 zemřel, ale krátce žil také v Brně. V jeho hře je známé slovo „robot“. RUR. (Sám Karel toto slovo připisuje svému bratru Josefovi.) České divadlo debutovalo v roce 2018 RURtakže znají Čapkův prorocký styl.

„Apek se díval na současnost a viděl budoucnost,“ říká spoluzakladatel českého divadla Aaron Collier, který hru režíruje. „Naši herci spolupracovali na tom, aby se příběh stal skutečností dnes, téměř o 90 let později. Jsme tak nadšeni, že můžeme tento příběh uvést v život.“

České divadlo je multikulturní amatérské komunitní divadlo. Obrazový kredit: České divadlo.

České divadlo je multikulturní amatérské komunitní divadlo, otevřené všem zájemcům; Někteří členové obsazení jsou stálí, zatímco jiní vystupují na pódium poprvé. Více než tucet různých národností spolupracuje na uvedení této hry do života. Tato rozmanitost je odrazem rostoucí mezinárodní komunity Brna. Představení mají umožnit anglicky mluvícímu publiku vychutnat si české divadlo, ale zároveň dávají mnoha Čechům možnost zhlédnout hry, které se v českém jazyce často nehrají.

Jde o druhé představení českého divadla v prostoru Vesna na Údolní 10. Vesna je neziskový prostor pro matky samoživitelky a rodiny v tísni, který za poslední rok odvedl obrovský kus práce pro ukrajinské uprchlíky a je kulturním centrem v Brno. Vstupenky jsou k dispozici na smsticket.cz .



