Velký týden Organizace spojených národů vyslal do světa zlověstnou zprávu

Během jednoho týdne každý rok, kdy se světoví lídři scházejí v New Yorku na Valném shromáždění Organizace spojených národů, se zdá, že nejdůležitější příběhy v mezinárodních záležitostech se zobrazují vedle sebe, aby je Američané viděli zblízka. Tento rok podívaná a související vývoj zde ve Spojených státech zanechaly většinu racionálních pozorovatelů spíše otřesené než znepokojené.

Generální tajemník OSN António Guterres vystoupil ve středu na klimatické konferenci Řekl Environmentální výzvy, kterým planeta čelí, „otevřely brány pekel“.

Znepokojivý týden byl také svědkem toho, že republikáni v Kongresu přistoupili ke snížení budoucího financování, aby pomohli zastavit ruskou agresi na Ukrajině, a saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán hovořil v americké televizi o své investici ve výši 2 miliard dolarů do Jareda Kushnera a jeho manžela. Objímá Mezi výhody „vybílení ve sportu“ patří izraelský premiér Benjamin Netanjahu jednomu z nejprominentnějších světových zastánců antisemitismu Elonu Muskovi a Čína končí týden do konce týdne. reklama „Strategické partnerství“ se syrským řezníkem Bašárem al-Asadem.

Mezitím, dokonce i v týdnu plném znepokojivých zpráv, bylo možná nejhrozivějším vývojem týdne osvětlení vážně dysfunkční psychiky muže, o kterém některé průzkumy ukazují, že by mohl být příštím prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem.

Bylo to uvedeno ve výjimečném článku v Atlantický oceán Jeho redaktorem Jeffreym Goldbergem, který profiluje bývalého předsedy Sboru náčelníků štábů generála Marka Milleyho. Dílo zobrazovalo prezidenta (Trumpa), jehož generálové měli obavy z možnosti jaderného požáru a který oslavoval a obhajoval válečné zločince a vysmíval se zraněným veteránům. To je taky Připomeňte čtenářům A dokonce i Trumpovi hlavní poradci mají pocit, že pokud bude znovu zvolen, uvězní všechny vojenské, obranné a další vůdce, kteří by mohli dát Ústavu přednost před loajalitou vůči Trumpovi.

Přihlížejícímu světu se připomnělo, jak daleko se Spojené státy dostaly od dob, kdy byl Trump jejich prvním prezidentem, a jak daleko bychom tedy mohli klesnout, pokud bude znovu zvolen.

V jedné z mála pozitivních událostí spojených se zasedáním OSN to byla událost prezidenta Bidena dopis Generální tajemník OSN připomněl pozorovatelům výhody mít vůdce s hlubokými zkušenostmi v mezinárodních záležitostech, oddaného právnímu státu po celém světě a hluboce morálního člověka.

Biden vyzval k míru, podpoře Ukrajiny a předložil (opět) pádný argument, který zdůvodnil, proč boj mezi demokracií a autoritářstvím zůstává jádrem zahraniční politiky USA.

Biden také později v týdnu v Bílém domě přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželku, což je méně nejednoznačné objetí, než jaké nabídl předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy – který řekl, že Kongres nemá dostatek času, aby Zelenskému umožnil oslovit své členy. .

Ve skutečnosti se jen jmenovitě předseda parlamentu tolik bál proputinovského křídla Republikánské strany, že ani nenabídl komoru v Kongresu, aby uspořádal Zelenského klíčovou prezentaci na Capitol Hill.

Vzhledem k nihilistickým rozpočtovým hrám pravice, které pravděpodobně vyústí v odstavení americké vlády do konce měsíce, a vzhledem k možnosti prezidenta Trumpa do roku a půl, musel Zelenskyj najít určité aspekty. Jeho návštěva Washingtonu ohledně.

V dalším, pozitivnějším vývoji tohoto týdne se však v pátek začaly objevovat zprávy, že Bidenova administrativa může být konečně ochotna poskytnout Ukrajině typ zbraní, o který naléhavě shání, armádní taktické raketové systémy dlouhého doletu známé jako ATACMS. .

Washington Post Spojené státy jsou údajně blízko schválení spuštění verze zbraně s kazetovou municí, která by jim mohla pomoci zničit cíle vzdálené až 290 mil. A Wall Street Journal Zpráva uvedla, že Biden informoval Zelenského během své návštěvy, že pro začátek poskytne malý počet zbraní a v budoucnu možná poskytne další.

Dosavadní zpoždění při rozhodování poskytnout Ukrajincům ATACMS bylo frustrující nejen pro mnohé na Ukrajině, ale také pro velký počet Američanů. Experti na národní bezpečnost. Pohyb na této frontě je vítaný a je dalším náznakem toho, že Bidenův tým se snaží prosazovat zájmy americké národní bezpečnosti, i když to republikáni nedělají.

Ještě záhadnější (alespoň pro mě) než opatrnost, s jakou Bidenova administrativa zavedla klíčové vyspělé zbraňové systémy, aby pomohla porazit Rusko, je zjevná touha, která se tento týden opět projeví, pokročit vpřed s takzvanými „USA zprostředkovanými“ normalizace.“ Dohoda mezi Saúdskou Arábií a Izraelem. To neznamená, že mír v regionu nebo „normalizace“ jsou špatné věci. Právě naopak. Otázkou je, zda daný obchod skutečně přinese nebo posouvá některý z těchto cílů.

Při sledování saúdskoarabských a izraelských vůdců v akci tento týden bylo opět jasné, že ani jeden z nich není důvěryhodný, protože každý z nich má individuální agendy, které neslouží dlouhodobým zájmům takové normalizace – zájmům Spojených států nebo této velké skupiny. Palestinci budou pravděpodobně ovlivněni takovou dohodou. Izraelští diplomaté kritizovali vyhlídky na brzké řešení dvou států, ale uvedli, že budou souhlasit se „zlepšením“ podmínek pro Palestince. Saúdové se mimochodem zmínili o Palestincích, ale je jasné, že usilují o dohodu, aby získali vojenskou a civilní jadernou podporu ze strany Spojených států.

Všimněte si však, že Saúdové tlačí ceny ropy nahoru způsobem, který je prospěšný jim i Rusku, ale poškozuje Spojené státy a pravděpodobně negativně ovlivní kampaň za znovuzvolení prezidenta Bidena. Všimněte si také tvrzení Mohammeda bin Salmána, že budou usilovat o získání vlastní jaderné zbraně, pokud ji Írán vyvine. A konečně bychom neměli podceňovat Netanjahuovy pokračující útoky na nezávislou justici tento týden, i když Biden slíbil, že se bude chovat co nejlépe, pokud jde o zachování izraelských demokratických institucí.

Taková dohoda, pokud by k ní došlo, by jistě skončila slzami se dvěma tak nespolehlivými osobami – vlastně dvěma osobami stejně nebezpečnými jako její ředitelé a ručitelé.

Může to být dobrý dlouhodobý cíl, ale kam spěchat? Možná, že čekání na to, zda bude Netanjahu izraelským premiérem delší dobu a kdo by ho mohl nahradit, a možná čekání na to, zda MBS hodlá příští rok podkopat americkou ekonomiku nebo prohloubit svůj flirt s Čínou, by mohlo dávat větší smysl.

V blízkosti Organizace spojených národů nemohly být události povzbudivější.

Climate Week zažil vážné řeči, ale málo akcí, a to i v roce, kdy dopady extrémního počasí na planetě nebyly nikdy tak zjevné. Struktura Organizace spojených národů – zejména právo veta Ruska v Radě bezpečnosti – činí skupinu bezmocnou při řešení skutečnosti, že Rusko v současnosti představuje jedinou největší hrozbu pro globální stabilitu. Zelenského ve své zemi Dopis Spojeným národůmPoukázal na tento problém a pak řekl: „Musíme si uvědomit, že Organizace spojených národů se v otázkách agrese ocitla ve slepé uličce. Lidstvo již nevkládá své naděje do Organizace spojených národů, pokud jde o obranu suverénních hranic států.

Organizace spojených národů, neschopná řešit největší problémy, kterým svět čelí, se bohužel proměnila v něco jako RVHP pro mezinárodní záležitosti, charakterizované diplomatickou parádou, ale bez skutečné podstaty.

Možná právě proto se s výjimkou Bidena žádný z dalších pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Rusko, Čína, Francie a Británie) neobtěžoval letošních zasedání zúčastnit. (I když je pravda, že Putin, který je mezinárodně hledaný jako válečný zločinec, a proto je potenciálním cílem zatčení, kdykoli vkročí mimo Rusko, mohl mít jiné důvody, proč zůstat ve svém bunkru a pít pouze boršč, který získal pochvalu od jeho ochutnávačů. )

Minimálně další rok však týden Valného shromáždění OSN sloužil jako katalyzátor ke zdůraznění mnoha zásadních globálních problémů, kterým Američané nevěnují dostatečnou pozornost, a k bližšímu odhalení silných stránek vůdců, jako jsou Biden, Zelenskij a americký prezident Donald Trump. Slabiny takových, jako jsou Mohammed bin Salmán, Netanjahu, Trump a Putinův blok v Republikánské straně.