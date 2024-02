Biden: Chování izraelské armády v Gaze bylo „přehnané“

Prezident Biden ve čtvrtek řekl, že izraelská vojenská kampaň v Gaze byla „přehnaná“ v jeho dosud nejtvrdším pokárání, a řekl, že doufá, že současná jednání o propuštění rukojmích výměnou za dlouhodobé příměří položí základy pro změnu kurzu. . Z války.

Biden řekl: „Chování reakce v pásmu Gazy bylo přehnané.“ „Právě teď tvrdě tlačím na to, aby se vyřešilo příměří s rukojmími. Neúnavně jsem na této dohodě pracoval… protože si myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout zpoždění, počátečního zpoždění – myslím, že budeme schopni rozšířit to, abychom mohli zvýšit pravděpodobnost, že se tyto boje změní.“ v Gaze“.

Biden, který odmítl podrobně hovořit o utrpení v Gaze, hovořil dosud nejhlubšími slovy o zoufalství v Pásmu.

„Tvrdě jsem tlačil na to, abych dostal humanitární pomoc do Gazy. Příliš mnoho nevinných lidí hladoví. Příliš mnoho nevinných lidí má potíže a umírá a musí to skončit,“ řekl Biden.

Komentáře představují ohromující obrat pro Bidena, který má k Izraeli citový vztah a do značné míry odmítá kritizovat zemi, přestože mezi levicově orientovanými částmi demokratické základny roste hněv kvůli válce v Gaze a jejím masivním civilním obětem. Izraelské nálety a údery za poslední čtyři měsíce zabily podle ministerstva zdravotnictví v Gaze více než 27 000 Palestinců a způsobily humanitární katastrofu v hustě osídlené enklávě, která je domovem více než dvou milionů lidí.

Izraelská vojenská kampaň byla reakcí na útok militantů Hamásu ze 7. října, při kterém zaútočili na izraelský hraniční plot s Gazou a zabili 1200 Izraelců, mnoho z nich civilistů, a asi 250 dalších vzali jako rukojmí. Biden dvakrát obešel Kongres a poslal do Izraele stovky milionů dolarů ve zbraních, což je krok, který rozzlobil některé demokraty v Senátu.

Prezident odolal tlaku na výzvu k příměří v Gaze, které podle průzkumů veřejného mínění podporuje většina demokratických voličů. Jeho neochvějná podpora Izraele ho však stála politicky, protože mladí voliči, barevní lidé, arabští Američané a muslimové ostře odmítli jeho řešení války. Kongres však projednává návrh zákona o zahraniční pomoci, který zahrnuje pomoc Izraeli ve výši 14 miliard dolarů, která ve čtvrtek v Senátu překročila klíčovou hranici.

Dříve ve čtvrtek se sešla skupina vysokých politických poradců Cestoval jsem do Michiganu, Která má velkou arabsko-americkou a muslimskou populaci, aby se setkala se členy komunity a volenými představiteli, aby se pokusila získat podporu. Stát hraje zásadní roli v Bidenově cestě za vítězstvím ve druhém funkčním období, ale prezident tam čelí vážným problémům, zvláště když se mnoho arabsko-amerických a muslimských voličů mobilizuje, aby zajistili, že členové jejich komunity Bidena v listopadu nepodpoří.

Biden a jeho pomocníci se stále více rozhněvali na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který opakovaně ignoroval americké výzvy k omezení civilních obětí, ukončení vojenských operací v Gaze a povolení další pomoci do pásma, kde statisícům obyvatel hrozí hladomor. . A nemoc.

Netanjahu v posledních týdnech veřejně urazil Bidena navzdory stovkám milionů dolarů v převodech zbraní a neochvějné podpoře, a to i přesto, že globální odsouzení roste. Netanjahu stále více vzdoruje vyhlídce na dvoustátní řešení – které by podle Bidena mělo následovat po konci války – a tento týden odmítl dohodu, podle níž by byli někteří izraelští rukojmí propuštěni výměnou za dlouhodobou pauzu v bojích. zatímco ministr zahraničí Antony Blinken je v regionu.

Netanjahu také rozzlobil americké představitele, když se zavázal pokračovat v izraelské vojenské kampani v Rafáhu v jižním pásmu Gazy, kam na izraelský rozkaz uprchl do bezpečí více než milion Palestinců. Mluvčí Bílého domu John Kirby ve čtvrtek řekl, že jakákoli izraelská operace v Rafahu za současných okolností „by pro tyto lidi byla katastrofou a my ji nebudeme podporovat“.

Biden ve čtvrtek také vydal memorandum o národní bezpečnosti, v němž vyzval ministerstvo zahraničí, aby získalo písemné ujištění od zemí, které obdrží americké zbraně, že budou dodržovat současné americké standardy. Patří mezi ně dodržování mezinárodního práva a to, že příjemci usnadní – a nebudou „svévolně odmítat, omezovat nebo bránit“ – transfer americké humanitární pomoci. READ Únosy v Nigérii: Podle vládního úředníka ozbrojenci unesli školačky ve státě Zamfara

Toto memorandum přišlo v reakci na rostoucí kritiku prominentních demokratů ohledně izraelské vojenské kampaně a toho, zda dodržuje mezinárodní právo navzdory tomu, že dostává americké zbraně a pomoc v miliardách dolarů.

Když mluvil o svém úsilí o dodání pomoci do Gazy, Biden popsal, jak tlačil na egyptského prezidenta Abdela Fattaha El-Sisiho, aby otevřel hraniční přechod Rafah s Gazou, což El-Sisi zpočátku odmítal udělat ze strachu, že by Izrael násilně vysídlil Palestince do Gazy. tupost. Ale Biden se mylně zmínil o Sisi jako o „prezidentovi Mexika“.