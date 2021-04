Jedná se o nejlepší hybridy na současném trhu

Nyní je na trhu mnoho hybridů. Hybridní automobily prudce vzrostly od chvíle, kdy byly poprvé představeny před nedávnem, zejména od doby, kdy debutovala Toyota Prius. Existují dva hlavní typy hybridů. Hybridní elektrická vozidla (PHEV) a hybridní elektrická vozidla (HEV). PHEV fungují hlavně na dvou samostatných systémech s dobíjecí baterií s regenerativním nabíjením a normálním spalovacím motorem. Obvykle mají krátký elektrický dojezd 20 až 50 mil, než jejich benzínové motory zařadí rychlostní stupeň. HEV mají pouze obnovitelné nabíjení a jsou zcela závislé na benzínovém motoru.

S tolika hybridy, které jsou nyní na trhu, může být obtížné vybrat ten nejlepší. Dobrou zprávou je, že na trhu nyní existuje spousta velmi dobrých hybridů, které vám mohou významně ušetřit palivo. Hybridní auta si sama přijíždějí městem, zatímco PHEV jsou obzvláště efektivní při krátkém pravidelném dojíždění do a z práce, protože baterii si můžete nabít v práci nebo v garáži přes noc. Zde je osm z nejlepších hybridů na současném trhu, kde můžete získat největší humbuk za příslovečné peníze.

8 Hyundai Ionic Hybrid

Přes Pinterest

Tento pětidveřový korejský kompaktní vůz je prvním vozem nabízeným ve všech elektrických formátech – HEV, PHEV a plně elektrický (EV) bez možnosti zcela spalovacího motoru. Ioniq poprvé viděl výrobu v roce 2016 s hybridem Ioniq Blue s výkonem 58 mil za galon.

Přes YouTube

Ionic Hybrid s rychlostí 58 mil na galon má status nejúčinnějšího sériově vyráběného plug-in hybridu. Bývalým lídrem v oblasti spotřeby paliva je legendární Toyota Prius, nicméně opustila svoji konkurenci. Neuvěřitelnou spotřebu paliva vylepšil zvýšený aerodynamický tvar a snížená hmotnost.

7 Dobíjení Volvo XC90 T8

Přes Pinterest

T8 je hybridní verzí modelu Volvo XC90 a má plně elektrický dojezd 14 mil. T8 se osvědčil u prodejů dosahujících 20% všech Globální prodej modelu Volvo XC90 Prostor se ale ušetří zmenšením velikosti palivové nádrže a vyjmutím rezervy.

Přes YouTube

To je však velmi atraktivní volba pro ty, kteří hledají luxusní hybridní SUV střední třídy. XC90 je nyní ve své druhé generaci s vynikající spotřebou paliva a nejlepšími švédskými technologiemi.

6 Toyota Prius Prime Hybrid

Napříč Evropou Toyota

I když kultovní Prius ztratil svoji vedoucí pozici jako nejhospodárnější hybrid s konkurenčním Ioniqem, zůstává velmi žádaným a dobře navrženým hybridem. Prius Prime debutoval v roce 2015, jedná se o plug-in hybridní elektrické vozidlo a nyní je ve své druhé generaci.

Přes YouTube

The Toyota Prius Prime Dodává se s plně elektrickým dojezdem přibližně 25 mil – dvakrát více než u první generace. Vyznačuje se extrémně vysokou spotřebou paliva 133 mpg v plně elektrickém režimu. Jednou z podivných vlastností je však to, že přichází pouze se čtyřmi sedadly, protože Toyota nemohla splnit své velmi ambiciózní cíle v oblasti účinnosti s pátým cestujícím.

5 Toyota Camry Hybrid

Přes YouTube

Toyota Camry Hybrid je středně velký sedan s výkonným benzínovým / hybridním motorem. Výhodou modelu Camry Hybrid oproti standardnímu modelu Camry je samozřejmě kromě vyššího výkonu také jeho vyšší spotřeba paliva. Jeho hlavními konkurenty jsou Hyundai Sonata a Honda Accord Hybrid.

Přes YouTube

Pro rok 2021 představuje Camry Hybrid svou základní variantu – LE prostřednictvím upscale variant XLE, SE a XSE pro ty, kteří hledají sportovnější vzhled, až po poměrně standardní sedan.

4 Volkswagen Passat GTE kombi

Přes YouTube

Společnost Volkswagen nedávno představila plug-in plug-in hybridy ve svých variantách pro svou oblíbenou řadu Passat. Díky několika nedávným upgradům má nyní plně elektrický dojezd 31 mil. Estate také obsahuje velkou skříňku, i když baterie zabírají místo pro rezervní kolo.

Přes Pinterest

Dalším vedlejším účinkem začlenění plnohodnotného systému soubojů do hybridu je to, že také váží více než jeho dieselové protějšky, které váží 1735 kg oproti 1474. To je samozřejmě součástí kompromisů s vlastnictvím hybridu. Passat GTE přichází také se čtyřmi jízdními režimy: E-Mode, Hybrid, Battery Charge a GTE.

3 Škoda Superb AV

Přes Pinterest

Škoda Superb je velké rodinné auto české výroby, které se vyrábí od roku 2001. Ve své iV formě má Superb dostatečně velkou baterii na pohon vozu na elektrický pohon přibližně 34 mil a kombinuje se s 1,4 -litrový přeplňovaný zážehový motor.

Přes Pinterest

Superb iV také překonává některé ze svých konkurentů, jako je hybrid Peugeot 508 SW, a je také prostornější než Passat. Nabíjení jeho baterie trvá přibližně tři a půl hodiny, pokud nabíjíte z nástěnné skříňky o výkonu 3,6 kW, což je v pořádku, pokud ji můžete nabíjet v práci nebo doma v garáži.

2 BMW 330e

Přes Pinterest

BMW 330e je variantou BMW řady 3 – a nyní je v jeho šesté generaci. Tento kompaktní německý výkonný vůz je dodáván ve formě karoserie hatchback a sedan.

Přes Pinterest

BMW 330e bylo poprvé představeno ve Frankfurtu v roce 2015 a je vybaveno benzínovým čtyřválcem a elektromotorem o výkonu 66 kW. Má mpg-e 72 mil a plně elektrický dojezd, který je stále poněkud omezen na 14 mil.

1 Honda CR-V 2.0 I-MMD Hybrid

Přes YouTube

Kombinace 2,0litrového benzínového motoru s elektromotorem přináší CR-V spoustu gruntů. Tento působivý rodinný vůz s pohonem všech kol je prvním elektrickým SUV značky v USA a očekává se, že bude nejprodávanějším hybridem značky Honda, protože spoléhá na svůj nejprodávanější vůz.

Přes YouTube

CR-V přichází jako 4WD a nabízí hodnocení rychlosti 40 mpg a rychlost jízdy 38 mpg město / dálnice. CR-V Hybrid poskytuje prostornou kabinu a hladkou jízdu.

Závěrem lze říci, že nyní v roce 2021 je na trhu několik velmi dobrých hybridů, které by vám mohly ušetřit nějaké vážné peníze za plyn!

