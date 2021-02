Cemex začíná v regionu EMEA od roku 2021 významně investovat

Cemex zahájil rok 2021 investováním do růstu a strategií EMEAA v oblasti klimatu. Uskutečnila sedm osvědčených investic v souladu se svými klíčovými prioritami v oblasti klimatu, udržitelné výstavby a růstu EBITDA, což znamená pokrok ve snižování fosilních paliv a snižování oxidu uhličitého 2 Výrobky, oběhové hospodářství, recyklace a výrobky, které stabilizují životní cyklus oxidu uhličitého 2 A výhody spotřeby energie pro budovy.

Investice zahrnují nový nízkouhlíkový alternativní palivový systém v České republice, oběhové hospodářství a zlepšení recyklace ve Francii a Velké Británii a nižší CO2. 2 Cement v Chorvatsku, zvyšování efektivity stránek Ve Velké Británii a Španělsku a kapacita lehkého betonu ve Španělsku.

“Uskutečnili jsme silný začátek s našimi ambicemi do roku 2021, abychom rozšířili naše podnikání a zlepšili náš dopad na klima,” řekl Sergio Menendez, regionální ředitel pro EMEA. „V roce 2020 jsme splnili naši ambici snížit naše CO2 o 35 procent 2 Emise ve srovnání s výchozí úrovní v roce 1990 v Evropě. Jsme také první společností v našem odvětví, která sladila naše operace v Evropě s aspiracemi Evropské unie na CO2 2 Emise nejméně 55 procent do roku 2030. Tyto investice představují další pokrok směrem k dosažení tohoto cíle do roku 2030 a dosažení čistého nulového oxidu uhličitého. 2 Globálně beton do roku 2050. “

