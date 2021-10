Kdy budou vydáni Hearthstone Mercenaries?

krbová kamna Je to neustále se vyvíjející karetní hra. Produkce Blizzard Entertainment se za poslední dva roky hodně změnila. Byly přidány nové karty, systémy, formáty turnajů a herní režimy – a máte jich více na dosah ruky.

vařič Další aktualizace představí očekávaný režim Mercenary.

Nejnovější přírůstek do krbová kamnaThe Mercenaries se do hry zapojí příští týden 12. října. V něm si budete moci vytvořit svůj vlastní jedinečný tým žoldáků, kteří mohou být posláni dělat různé odměny, kde budou odměněni kořistí a exkluzivním zážitkem. To vše a ještě více bude možné provádět v Mercenary Village, což je jakési nové centrální centrum pro správu vašich aktivit v nejnovějším krbová kamna situace.

žoldnéřský režim v krbová kamna Je to směsice nových prvků přinesených do titulu Blizzard, jako jsou aspekty roguelike a RPG, s některými již známými funkcemi, jako jsou vaše oblíbené postavy z Azerothu. Milovníci seriálu a Plechovky Budete moci naskočit do akce příští týden, kdy budou propuštěni žoldáci.

Každý hráč dostane po dokončení prologu osm žoldáků, takže se bude moci účastnit kdokoli a mít stejné šance rozvíjet své postavy a postupovat dále.

S ohledem na to nastavte budík na 12. října, kdy bude Mercenary Mode k dispozici krbová kamna.