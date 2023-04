Stardew Valley Creator sdílí další aktualizaci k vydání verze 1.6

Už je to nějaký čas, co Eric „ConcernedApe“ Barone sdílel jakékoli informace o aktualizaci 1.6, která přichází do jeho simulace životního stylu Stardew Valley.

Nyní v aktualizaci tvůrce prozradil, že si dává od svého nového projektu dočasnou pauzu Strašidelná čokoláda Chcete-li pracovat na Stardew 1.6. Příští vydání bude „většinou změny pro mody“, ale také zmiňuje, jak tam bude nějaký nový herní obsah.

K dispozici bude aktualizace Stardew 1.6. Většinou se mění pro moddery (což dělá modování jednodušší a robustnější). Ale je tu také nový obsah pro hru, i když mnohem méně než 1.5. Dávám si pauzu od Haunted Chocolatier, abych na tom zatím pracoval. Pak zpět do HC– ConcernedApe (ConcernedApe) 16. dubna 2023

Jakmile skončí práce na Stardew 1.6, jak je uvedeno výše, Barone se vrátí k vývoji Haunted Chocolatier. Předchozí aktualizace tohoto konkrétního projektu loni v prosinci zmiňovala, jak to „chvíli potrvá“, než bude dokončen.

Předchozí velká aktualizace Stardew (v1.5) byla vydána v únoru 2021 – přidala do hry nové možnosti včetně „Beach Farm“, pokročilé možnosti přizpůsobení hry, místní kooperaci na rozdělené obrazovce a mnoho dalšího.