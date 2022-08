Markéta Irglová: „V průběhu let se měním – zatímco dívka ve filmu zůstává stejná“

S návratem jejího prvního nového alba po osmi letech, Layla, Markéta Irglová pojednává o nalezení své sebedůvěry po rané slávě – a o její hudbě od Billie Eilish…

Samozřejmě, když se přiblížíme k písni, Markéta Erglová „Vždy budeš záviset na osobních věcech,“ řekla mi. Je to něco, čemu se zjevně nevyhýbá na svém pozoruhodně slabém novém albu, Layla — který zahrnuje, mezi mnoha pozoruhodnými skladbami, odvážný autobiografický název písně „Girl From A Movie“.

„Taková jsem už mnoho let,“ řekla o písničce po telefonu z rodné České republiky, kde nyní tráví léto. „Vždycky říká“ Oh, to je ta dívka z toho filmu Jednou!

Dodává: „Není to tak, že bych to viděl jako negativní věc, protože Jednou Je to něco, na co jsem velmi hrdý, a je to něco, co mi dalo v životě každou příležitost. Nemám nic než lásku k filmu, k postavě, kterou jsem hrál a která je navždy mou součástí.“

Jednou I to mělo samozřejmě obrovský celosvětový úspěch. Irský film, který vyšel v roce 2007, když bylo Marketě 19 let, se proslavil právě pro ni a jejího spoluhereckého partnera. Glen Hansard Oscar za nejlepší původní píseň za Falling Slowly a inspiroval film oceněný cenou Tony.

Ale někdy, jak Markéta pokračuje, k ní fanoušci filmu přistupují se zkresleným očekáváním.

„Lidé cítí, že se se mnou identifikují skrze tuto osobnost, takže když se se mnou setkají osobně, vždy existuje podvědomé očekávání, že přesně taková jsem,“ řekla. „Znamená to, že nemohu udělat nic jiného než zklamat. Nikdy nedokážu naplnit toto očekávání. V průběhu let se měním – zatímco dívka ve filmu zůstává stejná, na tom místě.“

Vzhledem k jejímu mladému věku v té době bylo vypořádání se s těmito očekáváními obzvláště obtížné poté JednouÚspěch. Neustále si pamatuje, jak se před představením a po něm seznamovala s novými lidmi a naléhala na to, aby „věnovala svůj čas a energii tomu, kdo tam byl, aby ji přijal“.

„Je těžké vědět, jak mít hranice sama se sebou a přitom nebýt drsná k ostatním,“ pokračuje. „Glen a já jsme měli různé způsoby, jak se s tím vypořádat, takže jsem měl také pocit, že nechci být souzeni, protože vidíme věci jinak. Jen jsem se snažil najít nohy, ale musel jsem to udělat uprostřed vlak, který už jel.“

S těmito zkušenostmi je nyní Markétin postoj k úspěchu v hudebním průmyslu veden pocitem těžce nabyté moudrosti a přesvědčením, že „ve skutečnosti to není sláva, o kterou lidé usilují: je to ocenění vašeho talentu při práci. .“

„Vlastně jsem vždycky byla stydlivý člověk,“ směje se. „Nikdy jsem nebyl velkým přítelem ve skupinách. Měl jsem nejlepšího přítele – a to je vše. Jsem opravdu špatný ve skupinových aktivitách, jako jsou hodiny jógy! Stálo mě hodně úsilí, abych se naučil, jak udržet svou pozici v v těch situacích, abych byl tím, čím jsem chtěl být.“ Akon. Je laskavý a velkorysý.“

Tento pocit poctivosti a intimity krvácí LaylaKterá přichází po osmi letech své předchůdkyně Mony. Nový projekt byl nahrán ve studiu, které ona a její manžel, producent Sturla Mio Thorisson postavili na Islandu, kde žila poslední desetiletí.

Album má svůj název z indického termínu odkazujícího na momenty spontánnosti, neboli „hravé činnosti boha“.

„Miluji nečekané a neplánované okamžiky,“ uvažuje. „Jako Oscary. Je to něco, co si nikdo nedokázal představit, nebo v co ani nedoufal, protože se to zdálo tak přitažené za vlasy.

„Ale naučilo mě to, že naše představivost je velmi omezená,“ pokračuje. „Někdy, když něco opravdu chceme, a nedaří se to, vždycky si rád pomyslím, že je to možná proto, že je v obchodě něco lepšího, což je mimo mé schopnosti si to teď představit.“

Přesně jak řekl Glenn Hansard horký tlak Markéta také v prosinci cítila, že její tvůrčí vztah s bývalým spolupracovníkem stále sílí.

„Vždy jsem ráda zpívala a psala písně s Glennem,“ říká. „Od našeho posledního společného běhu ve mně určitě byla část, která čekala na čas, kdy to uděláme znovu. Cítil jsem, že je to nevyhnutelné. Ale cítil jsem, že to Glenn nějak volá – že by měl být připraven to udělat. trvalo to déle než já. Zpočátku jsem to očekával.

„Po Oscarech měl Glenn spoustu možností – pracovat s kým chtěl, v jakémkoli studiu na světě,“ pokračuje. Podvědomě jsem možná cítil, že je poněkud omezován, omezuje se na jednu skupinu, jednoho zpěváka, jednoho spolupracovníka. Vím, že nezávislost a svoboda pro něj byly vždy opravdu důležité, takže jsem byl rád, že šel a prozkoumával všechny tyto věci. Vždy jsem doufal, že v určitém okamžiku překonáme další rekord nebo uděláme více kol.“

Duo nakonec znovu spojilo své síly v březnu, na sérii amerických koncertů na oslavu jejich 15. výročí. Jednou.

„V Americe jsme se skvěle bavili,“ řekla mi. „Bylo to jen šest večírků, ale energie tam vůbec byla. Byli jsme překvapeni lidmi – jak tam stále byli!“

Vagóny byly soukromé i z jiného důvodu. Po letech, kdy se Markéta potýkala s pochybnostmi o sobě, cítila, že je zpět na pódiu sebevědomější než kdy předtím.

„Glenn se mnou vždy jednal jako se sobě rovným a jako se svými vrstevníky,“ říká. „Vždycky ve mně vyvolával pocit, že můžu dělat, co může on, a vždycky mě oceňoval. Jde o to, že jsem to v té době nedělal. Vždycky jsem ho tam postavil na podstavec – jako: ‚Budu nikdy nebuď tak dobrý jako Glenn.“ Chvíli mi trvalo, než jsem se dostal tam, kde jsem teď, protože jsme teď považováni za rovnocenné. Po takové době!

„Takže když jsme spolu byli na pódiu, připadalo mi to jiné,“ říká o koncertech v USA. „Přesně jsem věděl, co přináším na stůl. Viděl jsem to jako scénář jin a jang – pro mužské a ženské. Vytvářeli jsme spolu něco magického, protože to bylo víc, než kdyby každý z nás byl sám.“

Kromě jejich uznávané spolupráce,kopec“, Markétin úžasný singl z Jednou Soundtrack zůstává jedním z nejprominentnějších alb – a dodnes rezonuje mezi publikem, s více než 5,3 miliony streamů na Spotify. Billie Eilish Je také jasným fanouškem, protože v roce 2017 pokryl píseň v živém přenosu. Neoficiální uploady hvězdy výkon Na YouTube byla zhlédnuta milionykrát.

„Našel jsem to náhodou!“ Marquita říká o Billyho krytu. „Moje snacha, které je teď 16, se opravdu líbila Billie Eilish. Představila mi svou desku a hodně jsme ji poslouchali. A pak jsme náhodně viděli, že udělala cover verzi The Hill.“ Řekl jsem si: ‚Ne, ona nemůže být Hej!“ Bylo to tak neskutečné. Později jsme zjistili, že její rodiče byli fanoušky filmu, a představili ji jí a Finneasovi.

„Je opravdu skvělé vidět, že někdo, koho respektujete – ať už jako člověka nebo toho, co dělá se svou hudbou – také oceňuje to, co děláte. Když je to obojí, znamená to hodně.“

Vzhledem k tomu, že většinu svého dospělého života strávila stěhováním ze země do země, Markéta poznamenává, že se stále cítí poněkud „divně“, pokud jde o hudební scény – ať už je to na Islandu, v České republice nebo v Irsku.

„Když jsme se potkali, byl to Glen.“ Pneumatikya The Frames byli v Irsku tak oblíbení,“ vzpomíná. ale pak Jednou Stalo se to a najednou se z toho také stala sympatická věc.

„Ale pořád jsem měla pocit, že jsem pořád na hraně,“ říká o zdejší scéně. „Ve skutečnosti jsem nebyl součástí komunity – měl jsem skvělou příležitost být v ní hostem. A vždy jsem se cítil velmi vítán. Ale vždy jsem se cítil jako ve světě roklí. Abych byl upřímný, nejsem. nevím, jestli se to stalo univerzálním.“

Říká, že tento pocit nepatřící je nejistota, se kterou se i nadále pravidelně potýká.

„Připadá mi to jako: ‚Překročila jsem své přivítání?‘,“ pokračuje. Legrační je, že mě Česká republika nepovažuje za součást své komunity – často jsem označován za zahraničního umělce! Bez ohledu na to, kde jsem, vždy jsem se cítil jako tam, ale ne tam. „

Říká mi, že Irsko je stále blízko srdci Markety. Jednou z jejích nejlepších přátel je irská přírodní aktivistka Mary Reynoldsová, zakladatelka Jsme astronomie který podporuje šíření archů nebo obnovu místních ekosystémů za účelem zvýšení biologické rozmanitosti.

„Připadá mi velmi matoucí, co se děje s naší planetou,“ připouští Marchetta. „Nakonec jsem to musel trochu vypnout, protože by mě to prostě pohltilo. Jen jsem se tím tolik trápil. Zároveň ale nechci být ignorant. Moc si vážím, když můžu extrahovat informace od některých lidí, kterým věřím. Mary je pro mě.“

„Není to taková hippie věc, o které by mnoho lidí uvažovalo,“ říká o Reynoldsově práci. „Naše přežití na tom závisí. Je opravdu frustrující sledovat, jak nás naši světoví vůdci pokaždé zklamou. Nikdo nejedná dostatečně rychle. Viděli jsme, jak rychle se věci mohou změnit, když se stane něco jako pandemie – jak věci, které neměly být hotovo.“ Je to najednou možné, protože na tom závisí naše ekonomika. Kdybychom se tak dokázali nabít energií, abychom zachránili planetu. Takže jsem tak vděčný lidem, jako je Mary, kteří se zasvětili tomu, aby se snažili něco změnit. „

Jak přiznala, i Markéta se snaží o změnu po svém: „Prostě to dělám přes hudbu.“

„To je asi moje poslání,“ přemýšlí. „Nikdy jsem se nepovažoval za umělce. Vždy doufám, že to, co mohu s hudbou udělat, je dát lidem nějaký pocit naděje nebo lásky. Nebo léčení. To je opravdu to, co svět potřebuje. Více lásky. Pokud mohu něco z toho poslat do svět, pak mám pocit, že jsem na řadě.“

• Layla teď venku.