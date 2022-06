Memento International má Banner Cannes s „Boy From Heaven“ a „Sick of Myself“ (exkluzivně)

Mezinárodní suvenýry Poté, co byl široce prodán, sroloval banner Cannes Tariq Saleh„Boy From Heaven“, který soutěžil a vyhrál nejlepší scénář, a Christopher Burghley’s Un Certain Regard „Sick of Myself“.

Jeden z nejpolitičtějších filmů letošního ročníku filmového festivalu v Cannes, „Chlapec z nebe“, byl prodán do Latinské Ameriky (Impacto), Německa, Rakouska (X Verleih), Švýcarska (Filmcoopi), Polska (M2 Films), Izraele ( New Cinema), bývalá Jugoslávie (Blitz), Česká republika, Slovensko (FilmEurope), pobaltské státy (A-One), Rumunsko (Bad Unicorn), Bulharsko (Beta), Portugalsko (Leopardo Films) a Turecko (Bir Films).

Více od Variety

Film byl také zakoupen britským distributorem Picturehouse v Cannes a je obchodován mnoha americkými kupci.

Salehovo pokračování k „The Nile Hilton Incident“, „A Boy From Heaven“ bylo produkováno společností Atmo se sídlem ve Stockholmu a produkce Alexander Mallet Guy.

Náboženský a politický thriller „Chlapec z nebe“ se odehrává v Káhiře ve škole koránu po zhroucení velkého imáma, což znamená začátek kruté bitvy o vliv. Ve filmu hrají Tawfiq Barhoum a Faris Fares, kteří dříve hráli ve filmu The Nile Hilton Incident.

„Sick of Myself“ je norský komediálně-dramatický film s Kristin Kogath Thorpe (Ninjababy, Hořící moře) a Ericem Satherem, současným umělcem, který debutoval jako herec. Film je o Signe a Thomasovi, jejichž nefunkční vztah nabere zlověstný směr, když Thomas náhle pronikne do své role současného umělce. Signe se vydává na zoufalou výpravu, aby znovu získala svou pozici a získala pozornost vytvořením nové postavy za každou cenu.

Příběh pokračuje

Film byl zakoupen pro Francii (Tandem), Benelux (Cherry Pickers), Japonsko (The Klockworx Co., Ltd), Latinskou Ameriku (Cine Canibal), Maďarsko (Vertigo), Polsko (Aurora), Českou republiku a Slovensko (FilmEurope), a Baltic (Estin Films) a Taiwan (Shout Films). Memento International také nabízí nabídky od kupujících v USA a Velké Británii.

Burghley dříve režíroval krátké filmy „Ex-Cult Hears Music for First Time“ a „Eyre“, které byly uvedeny na Sundance.

„Sick of Myself“ produkoval Andrea Berentsen Ottmar a Dyveke Bjørkly Graver v Oslo Pictures a je praporem za na Oscara nominovaného Joachima Triera „Nejhorší člověk na světě“. Vznikl v koprodukci švédských Garage Film International a Film i Väst.

Matthew Delaunay„Byl jsem nadšený, když jsem viděl energii a adrenalin zpět na trhu,“ řekl vedoucí prodeje Memento International. Delaunay dodal, že kupce stále přitahují „silné příběhy a silné filmové návrhy“.

Nejlepší sortiment

podepsat pro Různé Newsletter. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.