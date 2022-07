Tohle jsou vaše dvě auta snů, 300 000 dolarů

Hmmm.

Ve skutečném světě je garáž pro dvě auta, ale má jedno auto, sadu kol a nějaké zahradní nářadí.

Moje ideální garáž v reálném světě by teď byla velké auto a malé auto s učitelským rozpočtem. Když se budu cítit dobrodružně, bude to jako Sequoia a Miata. Když se budu cítit úsporně, bude to minivan a Nissan Leaf. Lov na výhodné nabídky je všude.

Moje garáž za 300 000 $ je překvapivě složitá, většina toho, co ve skutečnosti chci, není dost drahá, abych naplnila 300 000 $. Ale protože je to pro vědu, zkusím to. Zde je několik nápadů:

Absolutní pohodlí:

Lexus LS 500h a Range Rover s dlouhým rozvorem

Čas dobrodružství:

Subaru Crosstrek Hybrid & 4×4 Sprinter Spotsmobile Přestavba

Ekonomická rychlost:

Rivian RS1 a Porsche Taycan

Dino rychlost:

Raptor R & Ferrari FF GT AWD

Zábava ze staré školy:

1956 Chevy Nomad Restomod & 63 Vette Splitback

Milovník víry:

Mátově hnědý manuální vůz Volvo s V8 ve stylu Paula Newmana a VW Vanagon Westfalia Synchro w/Subie Swap od STI.

Co bych s největší pravděpodobností udělal:

Přestavba 4×4 Sportsmobile & Rav4 Prime

V každém případě předpokládejme, že je vyberu s plným potenciálem a/nebo poskytnu kvalitní díly/práci.

Samozřejmě, co opravdu chci, je koupit všechno, co se dá otočit, a hned to prodat za 300 000 dolarů. Pak zaplať za můj dům a kup si Siennu Hybrid se střešními nosiči, titanové horské kolo, Miatu, ručně vyrobené ocelové cestovní kolo, kánoi, možná spoustu levných exotických/zábavných kol a pěkný večeře.