Nový krevní test dokáže odhalit 50 různých typů rakoviny najednou

Elizabethin nový krevní test dokáže odhalit 50 různých typů rakoviny, nový test nazvaný Galleri detekuje DNA z rakovinných buněk v krevním řečišti, uvedli zdravotníci, protože tato DNA se liší od DNA zbytku normálního těla. Krevní buňky, které mohou pomoci identifikovat možný nádor, který může vyžadovat lékařskou péči. Elizabeth popisuje nový test jako přelomový pro pacienty, protože nyní dokážou identifikovat rakoviny, které je v současné době obtížné odhalit. „Tento test je velmi dobrý při zachycování rakoviny, pro kterou v současnosti nemáme dobré možnosti screeningu, jako je rakovina vaječníků nebo slinivky břišní,“ uvedl v prohlášení Jaime Grund, ředitel Saint Elizabeth Precision Medicine and Breast Centers. „Tyto rakoviny je těžké odhalit v raných stádiích. Tento nový test nám umožňuje screening těchto chorob způsobem, který jsme dříve nebyli schopni.“ Zdravotníci uvedli, že protože 70 % úmrtí na rakovinu je způsobeno rakovinou, která nemá účinný screening, dopad testu může být významný, v tuto chvíli jsou k dispozici pouze screeningy rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva, plic a prostaty. musí být provedeny jeden po druhém. Testuje současně 50 různých typů rakoviny a úředníci říkají, že test má doplnit, nikoli nahradit stávající kontroly. Pacienti by také měli navštívit svého poskytovatele na rutinní kontroly, protože krevní test je v současné době k dispozici v Nemocnici sv. Alžběty pro pacienty starší 50 let, kteří se domnívají, že nemají rakovinu, ale mohou být ohroženi, a test se nedoporučuje těhotným ženám. Každý pacient, který se léčil s rakovinou, musí být před testem v remisi alespoň tři roky, test vyžaduje odběr krve a výsledky budou k dispozici do dvou týdnů. Pozitivní výsledky mohou identifikovat obavy z rakoviny v určité části těla, dokonce i ve dvou postižených částech těla. V případě pozitivního výsledku budou pacienti kontaktováni licencovaným genetickým poradcem. „Vidíme pacienty na naší preventivní klinice, protože se snažíme identifikovat rakoviny v jejich raných stádiích, kdy jsou nejsnáze léčitelné,“ uvedl Grund v prohlášení. „Také nás zajímá, jaká opatření lze podniknout k prevenci rakoviny.“ „Tento krevní test dobře zapadá do našeho úsilí o včasnou detekci a prevenci.“ Svatá Alžběta zatím dokončila testování na hrstce pacientů a nikdo nedostal pozitivní výsledek. V současné době není test hrazen pojištěním a stojí 949 dolarů z kapsy.

Nový krevní test ve Svaté Alžbětě dokáže odhalit 50 různých typů rakoviny. Nový test nazvaný Galleri detekuje DNA z rakovinných buněk v krevním řečišti. Vzhledem k tomu, že tato DNA se liší od DNA od zbytku normálních krevních buněk v těle, řekli zdravotníci, může pomoci identifikovat potenciální nádor, který může vyžadovat lékařskou péči. Svatá Alžběta nazývá tento průkopnický nový test pro pacienty, protože nyní dokážou identifikovat rakoviny, které je v současné době obtížné odhalit. „Tento test je velmi dobrý při zachycování rakoviny, pro kterou v současnosti nemáme dobré možnosti screeningu, jako je rakovina vaječníků nebo slinivky břišní,“ uvedl v prohlášení Jaime Grund, ředitel Saint Elizabeth Precision Medicine and Breast Centers. „Tyto rakoviny je obtížné odhalit v raných stádiích. Tento nový test nám umožňuje provádět screening těchto onemocnění způsobem, který jsme dříve nebyli schopni.“ Zdravotníci uvedli, že protože 70 procent úmrtí na rakovinu pochází z rakoviny, která není pod účinným screeningem, dopad testování by mohl být významný. V současné době jsou k dispozici skeny pouze pro rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva, plic a prostaty a měly by být prováděny jeden po druhém. Zatímco nový krevní test současně prověřuje 50 různých typů rakoviny. Úředníci tvrdí, že test má doplnit stávající kontroly, nikoli je nahradit. Pacienti by také měli navštěvovat své poskytovatele na rutinní kontroly. V Nemocnici svaté Alžběty je v současné době k dispozici krevní test pro pacienty starší 50 let, kteří se domnívají, že nemají rakovinu, ale mohou být ohroženi. Test se nedoporučuje těhotným ženám. Každý pacient dříve léčený pro rakovinu musí být v remisi po dobu nejméně tří let před testováním. READ Experimentální operace mozku potlačila chutě u dvou lidí s poruchou přejídání Test vyžadoval odběr krve a výsledky budou k dispozici do dvou týdnů. Pozitivní výsledky mohou identifikovat obavy z rakoviny v určité části těla, dokonce i ve dvou postižených částech těla. V případě pozitivního výsledku budou pacienti kontaktováni licencovaným genetickým poradcem. „Vidíme pacienty na naší preventivní klinice, protože se snažíme identifikovat rakoviny v jejich raných stádiích, kdy jsou nejsnáze léčitelné,“ uvedl Grund v prohlášení. „Také nás zajímá, jaká opatření lze podniknout k prevenci rakoviny.“ „Tento krevní test dobře zapadá do našeho úsilí o včasnou detekci a prevenci.“ Svatá Alžběta zatím dokončila testování na hrstce pacientů a nikdo nedostal pozitivní výsledek. V současné době není test hrazen pojištěním a stojí 949 dolarů z kapsy.