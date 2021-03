Brazilské příběhy byly špatné. To je horší

(Zpravodaj)

– The Adresy o Stav věcí V Brazílii to byl pochmurný měsíc. Nyní je to mnohem horší. The BBC Země v úterý v noci hlásila 2 841 úmrtí na COVID-19 za posledních 24 hodin, což ji považuje za „velký skok“ z předchozího maxima 2 286 z 10. března. Navrhuje, že se jednalo o největší kolaps nemocnic a zdravotnických služeb v historii Brazílie. “Více:

Ve středu bude v zemi jmenován jeho čtvrtý ministr zdravotnictví, brazilský kardiolog Marcelo Quiroga. Reuters Hlášení není uvedeno datum dodání.

Byl vyzván, aby posoudil možnost národního uzavření, ale v úterý se k tomu nepřiblížil, propagoval masky a mytí rukou, ale nevyvíjel sociální distancování.

Prezident Jair Bolsonaro byl otevřený o své averzi k uzavírání a AP Kiruga v úterý uvedl, že politika COVID-19, kterou bude provádět, „náleží Bolsonarově administrativě, nikoli ministrovi zdravotnictví“.

Agentura Reuters uvedla, že Quiroga zaujme pozici, kterou zastává Eduardo Pazuelo, aktivní armádní generál bez lékařského vzdělání, a je v ní od května, uvádí Associated Press. Ministři zdravotnictví před ním vydrželi jen krátkou dobu, zčásti proto, že by nepodpořili použití hydroxychlorochinu jako léčby koronaviru.

V Washington PostIshan Tharoor uvádí určité globální souvislosti: Brazílie je v USA celkovým počtem případů a úmrtí na druhém místě. Ale věci se zde zlepšují a zhoršují, zčásti kvůli šíření nakažlivější varianty P1 za poslední dva měsíce. Tharoor dodává, že používání testů na koronaviry, „klíč ke sledování a zastavení nárůstu případů“, zaznamenalo od prosince prudký pokles.

BBC uvedla, že jednotky intenzivní péče v Rio Grande do Sul jsou 100% plné a v pondělí tamní místní politik sdílel myšlenku ukazující jejich beznaděj. opatrovník Poradce Alberi Dias hlásí toto: „Máme tu spoustu podnikatelů, kteří vlastní vrtulníky a letadla … Nevím, jestli existuje kapalná verze alkoholového gelu, ale myslím, že postřik by byl dobrý nápad, protože virus je ve vzduchu … používají letadla. “Stříkat plodiny. Možná dobrý nápad, protože alkoholový gel nebolí.”

Pokud jde o míru zaočkovanosti v Brazílii, je nízká. Náš svět v datech Uvádí aktuální počet jednotlivých dávek na 100 lidí na 5,6 ve srovnání s 32,62 ve Spojených státech.

