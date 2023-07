Nedaleká supernova zachytila ​​rekordní počet vědců z řad občanů

Nejbližší kosmický výbuch k Zemi za posledních 10 let se stal rekordem Institutu pro hledání mimozemské inteligence (SET).

Supernovu označenou (SN) 2023ixf poprvé pozoroval 19. května 2023 japonský amatérský astronom Koichi Itagaki. Jen hodinu po tomto zjevení se amatérští astronomové zúčastnili programů SETI a Unistellar Cosmic Cataclysms.

Rekordní počet pozorovatelů, včetně občanských vědců v podobě amatérských astronomů, se shromáždil, aby shromáždil data ze supernovy, která se objevila v galaxii Větrník, spirální galaxii nacházející se asi 21 milionů světelných let od Země.

Pomocí dat mohou vědci porozumět chování této třídy supernov známých jako typ II, kosmických výbuchů, ke kterým dochází, když hmotným hvězdám dojde palivo pro jadernou fúzi a již se nemohou chránit před gravitačním kolapsem.

Snímek galaxie Větrník ukazující umístění nejbližší supernovy k Zemi za posledních 10 let (Obrazový kredit: Michael Cunningham)

Lauren Sgro, výzkumná pracovnice Institutu SETI: „Je opravdu neuvěřitelné, co tato občanská vědecká síť dokáže.“ řekl v prohlášení. „Byla to nejbližší supernova za poslední desetiletí a pozorovatelé této zvláštní příležitosti plně využili. Naskočili na cíl co nejrychleji a pokračovali v pozorování, což nám umožnilo vidět plný potenciál tohoto programu.“

Úsilí zahrnovalo 123 oddaných amatérských astronomů, kteří provedli 252 pozorování pomocí 115 dalekohledů, aby sledovali, jak se světlo ze supernovy měnilo v průběhu času, nejprve viděli její rostoucí jas a poté sledovali její postupné slábnutí. To umožnilo vědcům SETI vytvořit profil supernovy, který astronomové nazvali světelná křivka, což je míra její svítivosti v průběhu času.

A příběh pro (SN)2023ixf nekončí. Očekává se, že supernova zůstane viditelná minimálně do srpna 2023, a i když tomu tak bylo, amatérští astronomové s programem Cosmic Cataclysms budou její postup nadále sledovat.

Využijte sílu amatérské astronomie

Vědecký program Cosmic Cataclysms je společný projekt institutu SETI a Unistellar financovaný Nadací Richarda Lounsberyho a Nadací Gordona a Betty Moorových. Program umožňuje občanským astronomům studovat a sbírat data z kataklyzmatických událostí, rychle se měnících událostí nebo „přechodných“ událostí, jako jsou supernovy a gama záblesky.

Účastníci dostávají upozornění v reálném čase, když jsou zjištěny přechodné události, což vede k rychlému zahájení monitorovacích kampaní, jako jsou ty, které jsou uvedeny v (SN)2023ixf. Když dobrovolníci monitorují nárůst jasu a následné slábnutí katastrofických událostí, pomáhají vědcům shromažďovat důležité podrobnosti o objektech, které jsou základem těchto silných, násilných nebeských událostí, a jejich dopadu na okolní plyn a prach, známý jako mezihvězdný materiál.

Program získá velkou podporu v příštím roce, kdy zahájí činnost observatoř Vera C. Rubin v Chile, což umožní síti občanských astronomů Unistellar spolupracovat s dalšími posádkami astronomů a profesionálními astronomy při studiu tranzitních událostí.

Výzkum týmu je publikován v časopise Výzkumné poznámky od AAS.