Toto běžné umělé sladidlo může poškodit vaši DNA

Vědecký výzkumný tým uvádí, že Splenda může poškodit naši DNA.

Napsal Chris Snellgrove |

Před lety jsme si dělali legraci z lidí, kteří nás varovali, že dietní limonády mohou být svým způsobem stejně nebezpečné jako jejich plnohodnotné protějšky. Nyní se zdá, že mnoho dietních limonád a dalších produktů je skutečně nebezpečných kvůli umělému sladidlu, které obsahují: Splenda. podle Vědecká výstrahaVýzkumný tým zjistil, že toto sladidlo může po požití poškodit DNA uvnitř našich buněk.

Nyní, než se příliš vyděsíte, měli byste vědět, že Splendor má potenciál zničit vaši DNA velmi specifickým a pravděpodobně velmi pomalým způsobem. To znamená, že v něm nakonec nebudete vypadat jako ten zmutovaný násilník RobocopA to je dobrá zpráva. Špatnou zprávou je, že ti, kdo pravidelně konzumují produkty slazené Splendou, si pomalu ničí DNA velmi specifickým způsobem.

Vědecký termín pro druh poškození, které může Splenda ve vašem těle způsobit, je „genická toxicita“, což je fantastický způsob, jak říci, že tělo může zaznamenat mutace díky změnám provedeným v lidské DNA. Když už mluvíme o fantazijních termínech, technický termín pro Splenda je „sukralóza“ a studie z roku 2018 na potkanech odhalila, že nebezpečná sloučenina sukralóza-6-acetát vznikla poté, co potkani spotřebovali a následně metabolizovali sukralózu. Stručně řečeno, i když je Splenda naprosto bezpečná pro konzumaci samotnou (což není: více o tom brzy), genotoxická sloučenina, kterou produkuje a metabolizuje, znamená, že je prostě příliš nebezpečná na to, aby ji požila.

Jedna věc, která by měla obyčejným Američanům zvednout obočí, je to, že Splenda je ve skutečnosti sledována vědci v rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Stanovili „limit obav z toxinů pro všechny genotoxické látky na 0,15 mikrogramu na osobu a den“, což znamená, že byste za jeden den neměli konzumovat více než toto množství. Bohužel pro dietní pijáky limonády je tu další špatná zpráva: „Stopová množství sukralózy-6-acetátu v jednom sukralózou slazeném nápoji za den překračují tento limit,“ a to ani nepočítá to, co se děje uvnitř vašeho těla po lokální invazi a metabolismus.

To znamená, že jakýkoli daný nutriční nápoj a převážná většina potravinářských produktů, které používají Splenda, by měly být považovány za nebezpečné, protože mají potenciál poškodit naši DNA a učinit naše těla náchylnější k „zánětům, oxidačnímu stresu a rakovině“. Pokud to nebylo dostatečně děsivé, výzkumníci také pomocí testování zjistili, že Splenda může způsobit to, co se nazývá „děravé střevo“, kde vše od stráveného jídla až po nebezpečné toxiny může přebývat ve střevech a vstupovat do krevního řečiště.

Zatímco pouze čas ukáže, zda národní regulační agentury zavedly na Splenda přísnější omezení, výzkumný tým stojící za současnou studií vyzývá všechny, aby se vyhýbali přímé konzumaci Splenda a nekonzumovali jakékoli produkty, které s ní byly vyrobeny. Tento nový výzkum se jistě zdá být v rozporu s předchozími testy, které ukazují, že Splenda byla relativně bezpečná pro spotřebu, a můžeme doufat, že hlavní proud vědy povede k regulační reformě. Mezitím, dokud nebudeme moci získat záruku, že nám tyto změny DNA dávají úžasné mutantní schopnosti, a pojďme konečně dohnat X-Meny, dietní sodu navždy odložíme stranou.