TSO Eustream Slovakia Produkty pro stlačování vodíku

Eustream, jeden z největších provozovatelů přenosových soustav v Evropské unii, uvedl, že připravuje svou síť na přepravu směsného vodíku a nízko uhlíkových plynů.

Do konce roku 2023 podle ní doufá, že bude „technologicky připravena začlenit až 5% vodíku do přepravovaného zemního plynu“. Při současném objemu zemního plynu by to podle ní znamenalo více než dvě miliardy metrů krychlových vodíku za rok.

Úsilí o rozvoj podnikání české EP Infrastructure Group (EPIF) se dosud zaměřovalo na nové silnice a propojení se sousedními zeměmi. Toho bude dosaženo, jakmile dojde k poslednímu chybějícímu spojení – novému plynovému propojení mezi Polskem a Slovenskem – bylo dokončeno.

“V nové fázi rozvoje sítě je naším hlavním cílem připravit se na nízkouhlíkové hospodářství a podpořit evropské ambice v oblasti klimatu … věříme, že to může poskytnout významnou motivaci pro další rozvoj vodíkových schopností v regionu,” řekl generální ředitel Rastislav Nukovic.

Eustream bude investovat do nových technologií, které budou měřit přepravovaný vodík, a plánuje v celé své síti instalovat nová zařízení, čímž bude slovenská síť do dvou let připravena pracovat s vodíkem.

Eustream také plánuje vyvinout vlastní fotovoltaickou elektrárnu na výrobu zeleného vodíku na kompresorové stanice paliva – „jedinečný krok mezi provozovateli přenosových soustav. První pilotní projekt na dekarbonizaci vlastních provozů je plánován na kompresorové stanici Velké Kapusany, přičemž výroba vodíku se očekává v roce 2023, “Řekl …

Slovenská přepravní síť byla hlavní tranzitní cestou pro ruský plyn, odebírala plyn z Ukrajiny a odesílala jej do Rakouska, Maďarska a České republiky. Jako člen evropské iniciativy páteře vodíku plánuje Eustream věnovat část dopravní sítě 100% vodíku. Moderní koridor umožní kombinovanou přepravu zemního plynu a vodíku v závislosti na skutečném vývoji poptávky a vodíkových schopností.

EPIF, který vlastní podnikatel Daniel Kretinsky, zvažuje počáteční veřejnou nabídku svých aktiv, která obsahují dlouhodobé smlouvy a další stabilní zdroje příjmů. Gazprom má s Eustreamem dlouhodobou energetickou smlouvu, která bude platit roky poté, co měl být v provozu Nord Stream 2, zatímco Ukrajinou protéká stále méně ruského plynu.